Свириденко про удар по Києву: це відповідь Путіна на дедлайн Трампа

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що нічний російський удар по Києву є відповіддю російського лідера Володимира Путіна на дедлайн, встановлений для нього президентом США Дональдом Трампом.

«Російські терористи атакували Київ. Десятки влучань по житлових будинках. Дуже складно стримувати емоції. Є тільки злість. Ми точно не забудемо і не пробачимо. Це – відповідь Путіна на дедлайни Трампа. Світ має дати свою відповідь: трибунал і максимальний тиск», – написала Свириденко у соцмережах. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, прем’єрка вранці була на одному з місць ударів РФ: у Святошинському районі, де внаслідок прямого влучання російської ракети обвалився під’їзд 9-поверхівки.

До максимального тиску на Москву закликав і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Мабуть, час скоротити до нуля всі часові рамки, надані Путіну для демонстрації конструктивного підходу. Президент Трамп був дуже щедрим і дуже терплячим з Путіним, намагаючись знайти рішення. Путін робить це навмисно. Його не хвилюють жодні спроби покласти край убивствам. Він прагне лише знищувати і вбивати. Тому що все існування цього воєнного злочинця ґрунтується на цій безглуздій війні, яку він не може виграти, але й відмовляється закінчувати. Він має постати перед правосуддям», – написав Сибіга у соцмережі X.

«Настав час змусити його відчути біль і наслідки свого вибору…Настав час досягти миру через силу», – додав він.

За даними влади, внаслідок нічного удару, під час якого російські військові вдарили по Києву дронами і ракетами, загинули щонайменше шестеро людей, понад пів сотні постраждали.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.