Сенатор Грем відреагував на заяви Москви щодо анонсованих американських санкцій

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про нові жорсткі економічні санкції проти Росії, відреагував на заяви Москви щодо анонсованих нових американських санкцій.



«Росіє, маєш рацію щодо санкцій. Вам вдалося їх уникнути і ви навчилися з ними жити», – написав сенатор у соцмережі Х у відповідь на заяви РФ про те, що для них санкції не страшні, бо вони живуть з ними вже багато років.



«Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається запровадити тарифи на країни, які купують вашу нафту та газ, підтримуючи вашу військову машину. Можливо, вам варто незабаром зв’язатися з цими країнами, щоб дізнатися, чи мають вони таке ж легковажне ставлення, як і ви», – додав він.

28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що він «дуже розчарований» Путіним і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції і те, що станеться.

Згодом Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що Росія доволі довго живе під великою кількістю санкцій і її економіка «функціонує», а в РФ виробився «певний імунітет» до санкцій.



