Число загиблих у Києві зросло до 6, понад пів сотні поранених, наслідки атаки РФ є на 27 локаціях – КМВА

У Києві внаслідок нічного російського удару ракетами і дронами загинули вже шість людей, 52, зокрема дев’ять дітей, – постраждали, 30 із них – шпиталізували, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
«Служби вже підтверджують шістьох загиблих. З них четверо – в Святошинському районі, двоє – у Соломʼянському. Серед загиблих – дитина, хлопчик шести років. Продовжується рятувальна операція», – написав Ткаченко у телеграмі.
Він додав, що число жертв може зрости.
Ткаченко зазначив, що в Святошинському районі російські військові «поцілили прямою наводкою» в житловий 9-поверховий будинок.
«Всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський», – зазначив Ткаченко.
Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що серед постраждалих – троє поліцейських.
Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.
У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
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