Число загиблих у Києві зросло до 6, понад пів сотні поранених, наслідки атаки РФ є на 27 локаціях – КМВА

У Києві внаслідок нічного російського удару ракетами і дронами загинули вже шість людей, 52, зокрема дев’ять дітей, – постраждали, 30 із них – шпиталізували, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Служби вже підтверджують шістьох загиблих. З них четверо – в Святошинському районі, двоє – у Соломʼянському. Серед загиблих – дитина, хлопчик шести років. Продовжується рятувальна операція», – написав Ткаченко у телеграмі.

Він додав, що число жертв може зрости.

Ткаченко зазначив, що в Святошинському районі російські військові «поцілили прямою наводкою» в житловий 9-поверховий будинок.

«Всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський», – зазначив Ткаченко.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що серед постраждалих – троє поліцейських.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.