Удар РФ по Києву: зруйнований підʼїзд будинку, одна людина загинула, понад 40 – постраждали

Російські військові в ніч на 31 липня вдарили по Києву безпілотниками і ракетами, внаслідок чого спалахнули пожежі, одна людина загинула, постраждали – щонайменше 43 людей, 26 із них – шпиталізували, повідомила влада.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що у Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. «Екстрені служби працюють на місці. Також – пожежі в кількох нежитлових будівлях. У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови», – написав Кличко у телеграмі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під завалами перебувають люди. «Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи», – заявив він.

«Сьогодні вночі ворог атакував столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Всього по Києву станом на 6:30 – одна загибла людина і більше ніж 20 – поранено. Серед травмованих – троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів», – повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка.

У Голосіївському районі, за даними влади, пошкоджені будівлі, зокрема, школи і дитячого садка, а в Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.