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Удар РФ по Києву: зруйнований підʼїзд будинку, одна людина загинула, понад 40 – постраждали

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Частково зруйнований житловий будинок після російського удару, Київ, 31 липня 2025 року
Частково зруйнований житловий будинок після російського удару, Київ, 31 липня 2025 року

Російські військові в ніч на 31 липня вдарили по Києву безпілотниками і ракетами, внаслідок чого спалахнули пожежі, одна людина загинула, постраждали – щонайменше 43 людей, 26 із них – шпиталізували, повідомила влада.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що у Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. «Екстрені служби працюють на місці. Також – пожежі в кількох нежитлових будівлях. У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови», – написав Кличко у телеграмі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під завалами перебувають люди. «Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи», – заявив він.

«Сьогодні вночі ворог атакував столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Всього по Києву станом на 6:30 – одна загибла людина і більше ніж 20 – поранено. Серед травмованих – троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів», – повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка.

У Голосіївському районі, за даними влади, пошкоджені будівлі, зокрема, школи і дитячого садка, а в Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Частково зруйнований житловий будинок після російського удару, Київ, 31 липня 2025 року
Частково зруйнований житловий будинок після російського удару, Київ, 31 липня 2025 року

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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