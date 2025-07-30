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Новини | Події

КМВА: у Соломʼянському районі Києва уламки БпЛА впали на багатоповерхівку

Попередньо, постраждалих немає
Попередньо, постраждалих немає

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про перші наслідки російської атаки у Соломʼянському районі.

«На двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто», – написав у телеграмі голова КМВА Тимур Ткаченко.

Попередньо, постраждалих немає.

«Ворог продовжує завдавати ударів, маємо інформацію вже про 5 локацій у Соломʼянському районі. Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку», – згодом додав він.

У Києві працюють сили ППО, російські БпЛА заходять на місто з різних напрямків, повідомляв раніше мер міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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