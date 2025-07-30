Київ з різних напрямків атакують російські БпЛА, працюють сили ППО – мер

У Києві пролунали вибухи, працюють сили ППО, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Він попередив, що російські БпЛА заходять на місто з різних напрямків, і закликав людей залишатися в укриттях.

За даними моніторингового телеграм-каналу, у повітряному просторі Київщини перебувають щонайменше 26 БпЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.