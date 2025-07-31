Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через атаку РФ по Києву – Сибіга

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН через останню атаку РФ, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Воно відбудеться завтра, 1 серпня.

«Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на останню ескалацію терору Росією, яка призвела до вбивств людей та руйнувань у Києві. Путін відкидає мирні зусилля та хоче продовжити свою війну. І світ має необхідну силу, щоб зупинити його – єдиним тиском та принциповою позицією на користь повного, негайного та безумовного припинення вогню», – написав він у соцмережі Х.

Міністр очікує, що засідання Ради Безпеки ООН завтра ввечері «стане платформою для чіткого вираження таких міцних позицій».

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За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 31 липня війська РФ атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ. За даними військових, зафіксовані прямі влучання п’яти ракет (одна із них влучила у житловий будинок в Києві), а також 21 ударного безпілотника у 12 локаціях. Крім того, у 19 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Як повідомила місцева влада, станом на вечір 31 липня через атаку РФ у Києві загинули 16 людей, ще 159 людей поранені.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.



