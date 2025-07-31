Російський удар по Києву: з-під завалів деблокували тіло чоловіка, число жертв зросло

Кількість загиблих через російський удар по Києву зросла до 16 людей, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.



«Вже підтверджено 16 загиблих. Також, за уточненою інформацією, всього станом на 21:40 – 159 осіб поранено. Продовжуємо звіряти дані та встановлювати особи потерпілих», – написав він у телеграмі.



У ДСНС уточнили, що у Святошинському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка.



За даними служби, кількість загиблих зросла до 16 людей, серед яких

є двоє дітей. Постраждали 155 людей, в тому числі 16 дітей.

Завтра, 1 липня, в Києві оголошено День жалоби.

Повітряні сили повідомили, що російські військові в ніч на 31 липня атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ. За даними військових, зафіксовані прямі влучання п’яти ракет (одна із них влучила у житловий будинок в Києві), а також 21 ударного безпілотника у 12 локаціях. Крім того, у 19 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.









