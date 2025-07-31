США на засіданні Радбезу ООН: Вашингтон готовий до додаткових заходів для забезпечення миру

Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче укласти угоду про припинення війни Росії в Україні до 8 серпня, а Вашингтон

готовий до додаткових заходів для забезпечення миру, заявив представник США Раді Безпеки ООН.



«І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру», – заявив американський дипломат Джон Келлі під час засідання Радбезу ООН.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що слова президента США наближають його до війни з РФ.

«Трамп грає в ультиматум з Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам’ятати дві речі: 1. Росія – це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни. Не між Росією й Україною, а з його власною країною», – написав Медведєв у соцмережі X.



