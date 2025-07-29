«Ключ до окупації всієї України»: російська армія штурмує шлях до Запоріжжя

«Намагаються спалити та повністю зруйнувати все Кам'янське і далі вже населений пункт Плавні, який також розташований на шляху до Запоріжжя»

«Ворог вже не штурмує «в лоб», натомість проводить тактику «просочування», застосовуються доволі передові засоби розвідки і маскування»

«Від жителів Запоріжжя зараз залежить те, як близько противник підійде до міста»

Російська армія просунулася до південної частини Степногірська у Запорізькій області, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). За даними аналітиків, подальше просування російських військ може дозволити їм вести артилерійський вогонь по Запоріжжю.

Чи справді російська армія продовжує просуватися у Запорізькій області?

Чи загрожують Запоріжжю російські артилерійські обстріли?

Як вберегти місто від атак армії РФ і чому воно є важливим як для України, так і для Росії?

Про все це читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

У звіті ISW йдеться про те, що окупанти нині перебувають за 7 кілометрів від села Приморське (на північному заході від Степногірська) та за 11 кілометрів від Веселянки – села, розташованого північніше Степногірська. У разі, якщо російські військові просунуться приблизно на 5 кілометрів ближче до будь-якого з цих сіл, то це дасть їм змогу обстрілювати Запоріжжя зі ствольної артилерії.

Сили оборони півдня нещодавно повідомляли, що до Степногірська вперше зайшла російська диверсійно-розвідувальна група. Загарбники там намагалися закріпитися на південних околицях. Проте українські військові стверджують, що ліквідували цю групу.

«Окупанти знищують Камʼянське»

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів «Новинам Приазов'я», що російська армія на шляху до Запоріжжя справді намагається знищувати деякі населені пункти повністю. Він також прокоментував заяву Міноборони РФ щодо окупації Камʼянського на Запорізькому напрямку.

Говорити, що ворог повністю зайняв Кам'янське, це неправильно

«Ворог намагається спалити, повністю зруйнувати все Кам'янське і далі вже населений пункт Плавні, який також розташований далі на шляху до Запоріжжя. Утриматись окупанти там не можуть, адже немає де сховатися – Сили оборони України завдають ударів FPV-дронами, вибиваючи їх, і завдають артилерійських обстрілів, намагаючись відрізати ті російські підрозділи, які хочуть підійти, щоб ворог провів ротації, підтягнув поповнення. Тому говорити, що ворог повністю зайняв Кам'янське, це неправильно, адже в нас є там ще декілька позицій, але ворог закріпитись там також не може», – пояснив речник.

Російські військові продовжують атаки в напрямку Запоріжжя, оскільки прагнуть підійти якомога ближче до міста, каже речник.



«Доволі активна ця загроза. Крім того, спроби ворога відсунути Сили оборони України в північному напрямку, ближче до Запоріжжя, це, звичайно ж, шанс ворогові підтягнути далекобійну артилерію, щоб нею завдавати ударів по південних околицях Запоріжжя, а також тримати під контролем логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя, наприклад, до Комишувахи і далі до Оріхова, а також в східному напрямку – до Гуляйполя, і до населеного пункту Покровське, Дніпропетровської області. Тому противник це чудово розуміє і продовжує своє просування», – зазначив Волошин.

Зміна тактики та робота ДРГ

Речник Сил оборони півдня також розповів, як агресор змінює тактику своїх штурмів та які засоби використовують російські ДРГ.

Вони зосереджуються, накопичуються і намагаються брати під контроль певні логістичні шляхи

«Ворог зараз, коли перебуває поблизу населених пунктів, не штурмує «в лоб», натомість ворог проводить тактику «просочування». Група (російська диверсійна – ред.) намагається просочитись в населений пункт крізь нашу оборону, крізь першу, другу смугу наших траншей. Застосовуються доволі передові засоби розвідки і маскування, наприклад, антитепловізорні плащі. Це справжні спеціалісти, справжні фахівці-диверсанти. Вони зосереджуються, накопичуються і намагаються брати під контроль певні логістичні шляхи, взяти під контроль цей населений пункт», – зауважив речник.

За словами Волошина, подібну тактику російська армія застосовувала минулого тижня в Покровську Донецької області, коли туди прорвались диверсанти. Аналогічним чином працювали в населеному пункті Гродівка на Донеччині, коли російські штурмовики перевдягалися в цивільний одяг і намагались проникнути та триматися.

«Зараз цю тактику ворог намагається застосувати в Степногірську. Проте Сили оборони України розуміють це й ведуть антидиверсійну боротьбу», – запевняє він.

Наразі російська армія не може відсунути позиції українських військ до лінії фортифікаційних споруд, стверджує речник.

Ведемо контрбатарейну боротьбу після удару реактивними системами залпового вогню «Торнадо» по Запоріжжю

«Сил і засобів у армії РФ недостатньо для того, щоб зробити подібний удар і відсунути на якомусь напрямку Сили оборони України. Бо ми теж маємо достатню кількість резервів, щоб це зупинити. Ну, а те, що Запоріжжя і так щодня обстрілюють, то Сили оборони, звичайно ж, застосовуватимуть інші засоби для того, щоб припинити подібні обстріли.

Ми ведемо контрбатарейну боротьбу після того, як ворог здійснив удар реактивними системами залпового вогню «Торнадо». Після цього ми ще пильніше дивимось, щоб подібні засоби окупанти не могли підтягнути на відстань удару по Запоріжжю», – додав Волошин.

Степногірськ: «обстріли безперестанку»

Начальниця Степногірської селищної військової адміністрації Ірина Кондратюк повідомила «Новинам Приазов'я», що ситуація у громаді суттєво погіршилася. Російські військові обстрілюють Степногірськ безперестанку.

«Часті обстріли і були, але от зараз практично немає часу, щоб передихнути, кудись сходити. Дрони атакують постійно, чекають десь. Артилерія, «Гради», РСЗВ і майже кожну ніч КАБи. На жаль, ситуація складна. В селищі на сьогодні відсутнє електропостачання, і його відновити неможливо. Водопостачання, мобільний зв'язок, інтернет – те саме», – каже вона.

Атак цивільного населення останнім часом стало набагато більше, розповідає посадовиця. Загарбники для цього використовують, зокрема, FPV-дрони.

Армія РФ просто зараз воює з цивільними людьми

«Вони (армія РФ – ред.) дійсно перемкнулися на цивільних. Їде людина на велосипеді, вони її доганяють. Людина йде дорогою, видно, що цивільний... Буквально в п'ятницю жінка йшла між дев'ятиповерховими будинками. Звідки він (російський дрон – ред.) взявся? Чекав. Розумієте. То раніше автівки вичікували, коли будуть їхати. Тепер вже на людей полюють, саме на цивільних. Вони просто зараз воюють з цивільними людьми і на автівки цивільні [полюють], скільки їх вже побитих.



Або артобстріли – не було, а тут почалися. Ми ж не можемо побачити, коли гармата почне стріляти. Це ж не ракета, яка вилетіла десь там з Азовського чи з Чорного моря. Ну про КАБи нас попереджають. Зараз вже і танками стріляють – виїжджає він на гору і починає стріляти», – переповідає ситуацію Кондратюк.



Втім, частина людей продовжує залишатися у Степногірську, каже вона. Хоча їх вмовляють виїжджати.

«Не хочуть залишати домівку. У кого є господарство, хто город посадив і каже: «поки картоплю не викопаю, не поїду». Люди звикли до своєї родини, до своєї домівки. Більшість із них вже похилого віку. Кудись виїжджати, в якісь гуртожитки, не хочуть. Гуманітарну допомогу ми ще намагаємось сюди привозити, і хліб, і харчі, але вже стає складніше це робити, тому що, на жаль, дороги всі контролюються [армією РФ]», – каже Кондратюк.

За її словами, з дев'яти населених пунктів громади, тільки в двох – у Приморському та Степногірську – ще є цивільні, в інших населених пунктах жителів вже немає.

«Тому що їхніх населених пунктів вже немає. Вони знесені з лиця землі. Там груди каміння замість будинків. Це такі як П’ятихатки, Жереб'янки – вони вже окуповані, це Степове, Малі Щербаки. Людей там немає цивільних, бо там і будинків немає», – додала посадовиця.

Оріхів: «ситуація напружена»

Генеральний штаб Збройних сил України днями повідомив, що на Оріхівському напрямку російська армія намагалася просунутися в районі Кам'янського. На Гуляйпільському напрямку російські війська не здійснювали наступальних дій кілька днів поспіль.

Начальник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Вініченко розповів «Новинам Приазов'я», що безпекова ситуація у місті погіршується з кожним днем.

«Ситуація напружена, з кожним днем все більше і більше обстрілів. Почали і КАБи літати вже по самому місту, і FPV-дрони, і артилерія, і все частіше це відбувається. Завдяки тому, що по місту натягується антидронова сітка, і, звісно, якщо немає обстрілів, – евакуація більш безпечна, якщо немає обстрілів артилерією або КАБами», – каже він.

За словами посадовця, Оріхів зруйнований майже повністю. Втім, частина людей там ще залишається, – виїжджають лише якщо отримали поранення або втрачають житло.

Вініченко каже, що в місті приватний сектор зруйнований на 90%, в багатоповерхівках вже давно ніхто не живе, адже вони зруйновані на 100%.

Люди проживають здебільшого у нас у приватних будинках, в облаштованих підвалах. Так і виживають

«Критична інфраструктура теж зруйнована на 100%, не має ні одного цілого дитячого садка, ні однієї школи, ні одного комунального підприємства. З людьми постійно проводимо бесіди щодо евакуації. Пропонуємо їм проживання, як в Запоріжжі, так і по території України. Але ті, хто хотіли, вже виїхали, залишається приблизно десь до 800 людей в самому місті, по громаді – 1040 людей.

У самому місті працює п'ять пунктів незламності, де люди можуть прийти і зарядити телефони. Там є Starlink, через який отримується інтернет-зв'язок і вони можуть поспілкуватись з рідними. Взагалі люди проживають здебільшого у нас у приватних будинках, в облаштованих підвалах. Так і виживають», – розповів Вініченко.

«Важливий кожен кілометр»

Начальник відділення планування операції бригади «Кара-Даг» Національної гвардії України, підполковник Сергій Грабський розповів «Новинам Приазов'я», що для просування на Запоріжжя агресору необхідно встановити повний контроль над Кам'янським.

Ми можемо молитися скільки завгодно на західну техніку, західне озброєння, наші дрони, але треба розуміти одне – на війні воюють солдати

«Не йдеться про те, що противник має якісь ресурси для того, щоб здійснювати просто зараз якийсь наступ на Запоріжжя. Разом з тим треба усвідомлювати, що противник не буде залишати спроб робити повзучий наступ. Сьогодні Кам'янське, завтра Степногірськ або Плавні тощо. Противник буде давити, давити й давити. Як це дивно не звучить. Чому так сталося? Незадовільна щільність наших бойових порядків.

Ви знаєте, ми можемо молитися скільки завгодно на західну техніку, західне озброєння, наші дрони, але треба розуміти одне – на війні воюють солдати. Якщо в нас не вистачає особового складу саме в такому форматі боїв, які ми зараз з вами спостерігаємо, відповідно до цього й очікувати, що ми зможемо втримувати такі навали противника, які просто завалюють наші траншеї своїм гарматним м'ясом, немає жодного сенсу», – підкреслив експерт.

На Запорізькому напрямку наразі важливим є кожен кілометр, каже підполковник.

Від жителів Запоріжжя зараз залежить те, як близько противник підійде до міста

«Не хочу заспокоювати, що ми зможемо втримувати ситуацію. Від жителів Запоріжжя зараз залежить те, як близько противник підійде до міста. Саме від того, як зараз будуть посилюватися підрозділи територіальної оборони, наскільки можливо буде перекидати війська на цей напрямок, залежить те, якої інтенсивності удари буде завдавати противник по Запоріжжю.

В цьому випадку кожний кілометр може зіграти як на руку противнику, так і проти нього. Тому що артилерія має певні обмеження. Противник просто не може добивати, якщо відстань буде безпечна. До Харкова приблизно така ж відстань. Тобто, давайте зменшимо градус драматичності», – зауважив Грабський.

«Запоріжжя – ключ для захоплення України»

Запоріжжя є надзвичайно важливим стратегічним містом як для Сил оборони, так і для агресора, зазначив Грабський.

«Запоріжжя зараз стратегічно для противника є єдиним хабом, де він може здійснити перехід на правий берег. Ви ж пам'ятаєте, що противник має стратегічну задачу – захоплення всієї України і саме Запоріжжя є таким ключем для цього.

Без Запоріжжя говорити про розвиток наступ противника на правобережну Україну не можна. Тому жодним чином ми не маємо права розхолоджуватися, жодним чином ми не маємо права заспокоюватися, тому що саме Запоріжжя, саме південний напрямок, є стратегічним напрямком для росіян та, власне, для нас», – каже він.

Експерт переконаний, що через Запоріжжя, а саме через наступ на окупований Мелітополь і з виходом на узбережжя Азовського моря, Україна може досягти перемоги в цій війні.

«Тому Запоріжжя вже сьогодні має бути такою фортецею, причому фортецею, яка не тільки обороняється, але і так само наносить контрудари», – наголосив він.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)

Повномасштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України. Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України. На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти. Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. 11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів. Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині. З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України. 6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом. Загалом, за час повномастабної війни від 24 лютого 2022 року по кінець червня 2024 року ООН верифікувала дані про щонайменше 33 878 постраждалих цивільних, серед них 11 284 загиблих. Реальна кількість втрат, зазначають експерти, набагато більша. Тільки під час блокади і бомбардування Маріуполя, як заявляє українська влада, могла загинути понад 20 тисяч людей.



