Після атаки дронів на Кубані горить НПЗ та військова частина – ЗМІ

У російському регіоні Кубань після атаки дронів горить Афіпський нафтопереробний завод і військова частина у Слов’янську-на-Кубані, повідомляють телеграм-канали.

Губернатор Кубані Веніамін Кондратьєв заявив зранку 7 серпня, що у Слов’янську-на-Кубані внаслідок падіння уламків дрона є потерпілий, лікарі надають йому необхідну допомогу.

«В акваторії поблизу Новоросійська відбито атаку безекіпажних катерів. Постраждалих та руйнувань немає», – додав очільник Краснодарського краю.

За повідомленнями місцевих жителів, у Слов’янську-на-Кубані горить військова частина 61661, це також підтверджує місцева служба з надзвичайних ситуацій.

Також після атаки дронів пожежа триває на Афіпському НПЗ, інші деталі події невідомі.

Міністерство оборони РФ повідомило, що упродовж ночі над територією Росії та окупованого Криму було збито 82 українські безпілотники.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах вийшли з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об’єктах у РФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть.