«Суттєвий удар» по окупованому Криму: деталі про втрати агресора

Українські дрони вночі уразили низку літаків та склад озброєння на аеродромі в окупованому Росією українському Криму. За попередніми оцінками, збитки сягають десятків мільйонів доларів. У тому, що сталося і чи зможе Росія поповнити втрати, розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Служба безпеки України заявила про нічну атаку на російський військовий аеродром «Саки» у Криму. Як стверджується в повідомленні, внаслідок удару безпілотників Центру спецоперацій «А» повністю знищений літак Су-30СМ, ще один пошкоджений. Також уражені три літаки Су-24.

«Ворог зазнав значних втрат. Адже лише один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів. Під час спецоперації СБУ на території аеродрому також було уражено склад авіаційного озброєння», – йдеться у заяві СБУ.

Телеграм-канал «Крымский ветер» із посиланням на своїх підписників пише, що «в Сакському районі з 23.00 до опівночі, а потім ще й пізніше кілька разів уночі були звуки виходів ракет ППО, глухі вибухи, стрілянина із зеніток». Також повідомляється, що у сусідній Євпаторії було чути вибухи близько 03.50.

Міноборони Росії вранці заявило, що за минулу ніч системи ППО нібито збили 18 безпілотників над акваторією Чорного моря та ще 11 – над Кримом.

Дорогі літаки

Су-30СМ, за кодифікацією НАТО Flanker-H – це російський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4++. Призначений для знищення повітряних цілей, блокування аеродромів противника на великій глибині та ударів по наземних і морських об'єктах. Перший політ цієї модифікації винищувача відбувся 21 вересня 2012 року.

Су-30СМ має надманевреність, оснащений радіолокатором із фазованою антенною решіткою, двигунами з керованим вектором тяги і переднім горизонтальним оперенням.

Винищувач здатний застосовувати сучасне та перспективне високоточне озброєння класу «повітря-повітря» та «повітря-поверхня».

Зброя стандартна: 30-мм авіаційна гармата ГШ-30-1, ракети ближнього бою з тепловим наведенням Р-60 (за класифікацією НАТО – AA-8 Aphid «Тля»).

Також Су-30СМ може мати особливе озброєння:

ракети «повітря-повітря» на 6 цілей (6AAM): Р-77 (за класифікацією МО США та НАТО - AA-12 Adder;

високоманеврені ракети «повітря-повітря» (QMAA): Р-73 (за класифікацією НАТО - AA-11 Archer);

ракети «повітря-земля» великої дальності (LAGM): Х-31П (за кодифікацією НАТО AS-17 Krypton).

Як згадує СБУ, вартість одного Су-30СМ – від 35 до 50 мільйонів доларів.

Су-24, за кодифікацією НАТО Fencer, радянський і російський тактичний фронтовий бомбардувальник із крилом змінної стріловидності, призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у будь-яких метеоумовах цілодобово, у тому числі на малих висотах із прицільним ураженням наземних і надводних цілей.

Також є носієм тактичних ядерних зарядів.

На озброєнні ПКС Росії зараз є модифікація Су-24М2.

Цей бомбардувальник може штатно застосовувати боєприпаси з лазерним, телевізійним і телевізійно-командним наведенням – кореговані бомби та ракети:

4 ракети Х-23 (Х-23М) або Х-25МР з радіокомандною системою наведення;

4 ракети Х-25 або Х-25МЛ із напівактивною лазерною системою наведення;

3 ракети Х-29Л із напівактивною лазерною системою наведення;

3 ракети Х-29Т із телевізійною головкою самонаведення;

2-3 ракети Х-59 із телевізійно-командною системою наведення;

6 ракет С-25Л із напівактивною лазерною системою наведення;

2 ракети Х-58 із пасивною радіолокаційною головкою самонаведення;

кориговані авіабомби типу КАБ-500Л, КАБ-1500Л, КАБ-1500ТК.

За даними російських ЗМІ, експортна вартість у модифікації Су-24М2 2007 року сягає 40 мільйонів доларів. Для ПКС РФ вартість буде меншою.

«Станом на 2024 рік у ПКС Росії було близько 80 Су-30СМ та 19 Су-30М2. В авіації ВМФ РФ – не більше 18 Су-30СМ і 8 Су-30СМ2. Тобто втрата навіть двох таких літаків – це суттєвий удар по винищувальній авіації цього типу. Для поповнення втрат в анексованому Криму Росії доведеться перекидати Су-30 з інших напрямків, можливо, з півночі чи сходу. Ці винищувачі продовжують будувати на заводі в Іркутську, але з якою швидкістю – невідомо. Аналогічна ситуація із Су-24. На той же 2024 рік у Росії було не більше 98 бомбардувальників Су-24М/М2 і не більше 60 розвідників Су-24МР. Ці літаки збирають на авіаційних заводах у Новосибірську та Комсомольську-на-Амурі. Швидкість та можливість виробництва в умовах санкцій також достовірно невідома», – на умовах анонімності розповів Крим.Реалії військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

Варто зазначити, що удару по літаках передував удар по системі протиповітряної оборони аеродрому «Саки» – по радіолокаційних станціях і зенітному ракетному комплексу. «Щоб знищити об'єкти, прикриті ППО, спочатку потрібно вивести з ладу саме ППО», – констатує речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Об'єкт постійних атак Сил оборони України

На західному узбережжі Кримського півострова розташовані три військові аеродроми: «Бельбек» і «Кача» у Севастополі, «Саки» у Новофедорівці. Два останні перебувають у підпорядкуванні Чорноморського флоту РФ, на них базується морська авіація – літаки та гелікоптери.

Аеродром першого класу «Саки» з трьох перерахованих найчастіше зазнає атак, як правило, один-два рази на місяць. І причина не в тому, що він розташований ближче до підконтрольної Україні території. Вся справа у бойових завданнях, які виконує авіація, що базується в Новофедорівці – це протиповітряна оборона, а також боротьба з БПЛА та морськими дронами. Тут базується 43-й окремий морський штурмовий авіаполк (ОМШАП) ЧФ РФ, який також веде обстріл материкової частини України.

Так, 1 липня 2025 року Головне управління розвідки Міноборони України заявило про знищення військової техніки РФ на аеродромі «Саки» в Новофедорівці. Як зазначається, дрони «Бобер» уразили ЗРПК «Панцирь-С1», РЛС «Ниобий-СВ», береговий РЛС «Печора-3», РЛС «Противник-ГЕ», а також російський винищувач Су-30.

У ніч проти 26 липня 2024 року в результаті атаки на аеродром «Саки» ракетою ATACMS було знищено боєкомплект, а двоє військовослужбовців РФ отримали поранення, повідомляв російський телеграм-канал ASTRA із посиланням на джерела в російських екстрених службах Криму.

Про ураження пункту управління на аеродромі в ніч проти 6 січня 2024 року заявляв командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

Удару по аеродрому було також завдано в ніч на 21 вересня 2023 року, повідомляло управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ. Для удару спочатку було використано безпілотники, які перевантажили російську ППО, після чого українські військові запустили ракети «Нептун». За даними, озвученими джерелом Радіо Свобода, удари влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці.

Найбільш відомим став обстріл аеродрому 9 серпня 2022 року. Це була перша масована атака ЗСУ з аеродрому. Тоді прямо біля стоянок літаків у результаті ракетної атаки детонував боєзапас авіаційного озброєння, що відкрито зберігався. Було повністю знищено або серйозно пошкоджено саму техніку – від 7 до 11 важких винищувачів Су-30СМ, фронтових бомбардувальників і літаків-розвідників відповідно Су-24М та Су-24 МР. За інформацією інформагентства Reuters, той удар по летовищу в Новофедорівці вивів з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Росії.

Росія почала активно зміцнювати свої авіабази після операції «Павутина», яку СБУ реалізувала 1 червня 2025 року. Як свідчать супутникові знімки, на аеродромі «Саки» зводять бетонні бункери, ангароподібні укриття та посилені захисні споруди. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.