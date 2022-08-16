«Треба далі довбати» – Чийгоз про вибухи на військових об’єктах Росії в Криму

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз сказав, що багато з тих, хто залишився вірним Україні після понад восьми років окупації Росією Криму, нині «святкує» вибухи на військових об’єктах на півострові, які приписують Україні.

«У Криму чекають на продовження. Це зрозуміло. Вісім років перебувати в жорстокій окупації, коли держава-терорист, а цей терор люди відчули ще вісім років тому, а світ тільки зараз приходить до цієї думки, що вони мають справу з чудовиськом як Путін і Росією, яка є терористичною державою…», – сказав Чийгоз в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Незважаючи на (небезпеку), люди в Криму святкують. І наш обов’язок – продовжувати оце святкування наших громадян там, в Криму. Треба далі довбати, і є там по чому бити. І треба це робити», – сказав народний депутат в ефірі програми Свобода Live.

За словами Чийгоза, вибухи на військових об’єктах посилюють відчуття нестабільності і тривоги в окупованому Криму серед тих, хто приїхав на півострів після анексії 2014 року, і зараз вони, за його словами, «не покидають Крим, а втікають з нього».

«Всі вісім років (призначений Кремлем голова Криму Сергій) Аксьонов намагався нам показувати таку впевненість, що в Криму курортні сезони і все добре. Малювали таку картинку, що окупація надовго і хочете ви чи не хочете, але з цим будете рахуватися, і вода піде в Крим, а зараз Крим втратив своє значення як курорту і як аграрного регіону, і взагалі як півострова-перлини», – сказав Чийгоз.

Вранці 16 серпня сталися вибухи у Джанкойському районі окупованого Криму. Повідомляли про вибухи на складах боєприпасів, трансформаторній підстанції та пошкодження залізниці. Російська влада заявила, що з району села Майське в Джанкойському районі евакуювали понад три тисячі жителів.

Міністерство оборони Росії заявило, що причиною вибуху на військовому складі була «диверсія». При цьому в російському міністерстві не уточнили, хто стоїть за організацією диверсії, і чи є підозрювані.

Видання The New York Times з посиланням на неназваного українського високопосадовця повідомило, що до вибухів біля Джанкоя в окупованому Криму «причетний елітний український військовий підрозділ».

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, ймовірно, коментуючи події в Криму, написав у твітері: «Операція «демілітаризація» в ювелірному стилі ЗСУ триватиме до повної деокупації українських територій. Наші воїни – найкращі спонсори гарного настрою. Крим – це Україна».

Він прямо не уточнив, чи стоять ЗСУ за новими вибухами в Криму. Українські військові вибухи на півострові не коментували.

Крім того, місцеві жителі повідомили про можливий вибух на території військового містечка у Гвардійському під Сімферополем.

Інформація про сьогоднішні вибухи надійшла через тиждень після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що у Новофедорівці було знищено дев’ять російських літаків.

Міністерство оборони Росії тоді заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.