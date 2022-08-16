Міноборони Росії заявило про «детонацію боєприпасів» у селі Майське в Криму

Пожежу в Джанкойському районі в окупованому Криму спричинила «детонація боєприпасів» після займання, заявило Міністерство оборони Росії 16 серпня.

«У районі населеного пункту Майське (Джанкойський район) сталося займання на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин», – йдеться у повідомленні.

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Підконтрольний Кремлю голова Сергій Аксьонов, який виїхав на місце події, заявив, що внаслідок пожежі постраждали двоє людей. При цьому із селища триває евакуація населення «для забезпечення безпеки».

Міністерство оборони України наразі не коментувало пожежу в Криму.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про «влучання» у склад боєприпасів однієї з військових частин російської армії на півострові.