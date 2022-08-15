(Рубрика «Точка зору»)

Вибухи внаслідок, як було офіційно оголошено Міноборони Росії, «детонації авіаційних боєприпасів» на військовій авіабазі в Новофедорівці стали відчутним ударом по самолюбству російських кримських чиновників. Урядова та парламентська газети Криму повідомили, що «на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Уточнюється, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена». Але у світових ЗМІ одразу ж з'явилися докази того, що на авіабазі знищено літаки та ракети. Отже, обидва пункти в російських офіційних повідомленнях про подію виявилися просто брехнею.

Спікер парламенту Володимир Константинов, який брав участь у суботнику в Новофедорівці, взагалі охарактеризував ситуацію, як повідомила його прессекретарка Анастасія Прядко, словами: «Пошкодження масштабні, але не складні. Думаю, з наслідками ми впораємося швидко, приблизно за десять днів, і забудемо про цю історію».

Свого часу саме вони, кримські чиновники, зробили все, щоби втягнути у війну і своїх колег, і мешканців, і навіть дітей

Зрозуміло, що спікер хотів би забути «про цю історію», можливо, ще раніше, ніж за десять днів, але зробити це не дасть сама ця історія, і все, що з нею пов'язано. Адже в тому, що сталося, є вина і кримських чиновників, начебто цивільних людей. Свого часу саме вони, кримські чиновники, зробили все, щоби втягнути у війну і своїх колег, і мешканців, і навіть дітей. Хто вербував «добровольців» на війну? Хто виправдовував так звану «спеціальну військову операцію»? Хто малював знаки Z і V? Тепер наближається час відповідати. І вони цього бояться.

Кримські чиновники з парламенту та ради міністрів публічно говорять лише про пошкодження житла, хоча зрозуміло, що не в будинки цілили. Але їх масштаб також вражає.

«Крымская правда» наводить слова глави російського уряду Криму Юрія Гоцанюка: «Майже 700 жителів Новофедорівки звернулися за матеріальною допомогою… Було оглянуто всі постраждалі багатоквартирні будинки…» І далі він уточнює: «З 2987 було оглянуто 2894 квартири. Було обстежено 354 квартири щодо обсягу та характеру ремонтних робіт».

Ні про що інше, окрім ремонту будинків, розташованих далі, ніж за кілометр від бази, але пошкоджені вибуховою хвилею, кримські джерела не говорять.

Повідомляється також, що «разом із Сергієм Аксьоновим (за документами – Аксенов) спікер кримського парламенту під час робочої поїздки поспілкувався з жителями селища, оглянув багатоквартирний будинок і школу. Володимир Константинов запевнив, що людям буде надано всю необхідну допомогу в усуненні наслідків вибухів».

Події в Новофедорівці визнано надзвичайною ситуацією муніципального характеру. Організовано роботу міжвідомчого штабу, з першого дня до роботи залучено понад 400 осіб та 100 одиниць техніки. У рамках кримінальної справи проводиться розслідування, після завершення слідчих дій усі сили будуть спрямовані на розбирання завалів та відновлення потерпілого майна.

«Адміністрація муніципалітету має опрацювати порядок компенсаційних виплат по 10, 50 та 100 тисяч рублів мешканцям за потерпіле майно. Наразі визнано постраждалими 62 багатоквартирні будинки, 20 комерційних об'єктів, по приватних будинках триває обхід. Головне завдання – якнайшвидше відновлення інфраструктури, багатоквартирних і приватних житлових будинків у населеному пункті. Основні роботи, що дозволять людям повернутися у своє житло, планується завершити протягом десяти днів», – уточнив Аксьонов.

Хоч би як хотіли кримські чиновники, за 10 днів з «надзвичайною ситуацією» їм не впоратися

Але хоч би як хотіли кримські чиновники, за 10 днів з «надзвичайною ситуацією» їм не впоратися хоча б тому, що не підбито не лише технічні, а й політичні, і військові підсумки події. Так, за даними журналу «Forbes Україна», виходячи з того, що було знищено 9 літаків, і якщо припустити, що всі дев'ять знищених літаків були дешевшими за Су-24МР, то загальна сума втрат Росії – приблизно $55 млн, а якщо дорожчими за Су -30СМ – $450 млн. І ці літаки, і знищені ще на складі ракети вже ніколи не полетять на голови українців!

Важливо наголосити, що у Новофедорівці базувався 43-й винищувальний авіаційний полк країни-агресора, який бомбардував мирні українські міста.

«Цей аеродром насамперед використовувався для завдання ударів по Херсонській та Запорізькій областях», – повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко.

Військові об'єкти Російської Федерації в Криму вразливі, і приховати це вже неможливо

Через це експерти вважають вибухи у Криму переломним моментом у війні Росії проти України.

«Військові об'єкти Російської Федерації в Криму вразливі, і приховати це вже неможливо», - підсумував Павло Лакійчук, керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія XXІ».

Важливим етапом розслідування стане встановлення правди про причини події, оскільки заява Міністерства оборони Росії не відповідає на багато питань. Повірити у версію про те, що «авіаційні боєприпаси», що були на складі, могли вибухнути від загоряння трави на обвалованій території, можуть лише нефахівці. Тим більше, що компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки військового аеродрому в Новофедорівці, зроблені 10 серпня, і на них видно три майже ідентичні кратери, куди з явною точністю вдарили по спорудах російської авіабази Саки.

Не на порожньому місці газета The New York Times із посиланням на високопоставленого українського військового написала, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили, хоча радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ непричетний до вибухів на аеродромі у Новофедорівці в окупованому Росією Криму, і вся річ, мовляв, у тому, що там «невдало покурили».

Але все одно це ставить питання, чому ж не спрацювала розхвалена раніше російська система ППО Криму? Адже і Сергій Шойгу, і Сергій Аксьонов неодноразово говорили, що Крим – неприступна фортеця, і ніхто не посміє поткнутися на його територію. Виявляється, не така вже й фортеця?

Ні уряду, ні парламенту окупованого Криму так просто і легко відбутися не вдасться

І поки експерти гадають, чи це були ракети «Нептун», «Грім», «Атакамс» чи «Гарпун», безумовно, поінформованим кримським чиновникам доводиться замовчувати причини підриву авіабази в Новофедорівці та вдавати, що їхня сфера – це тільки шибки та балкони, мовляв, «супутні втрати», а військова – не їхня справа. Чи так це?

Ні уряду, ні парламенту окупованого Криму так просто і легко відбутися не вдасться. Одними ремонтами балконів та встановленням скла тут не виправдаєшся. Виникає етичне питання: чому ж кримчанам не говорять правду про те, що відбувається на півострові, адже це стосується безпосередньо їхніх життів? Адже влада свого часу гарантувала, що з голови кримчан, а також і курортників, і волосина не впаде. А тут такий удар по їхнім запевненням!

Більше того, вони розуміють, що перекласти їм свою провину нема на кого – адже саме з Новофедорівки з її цивільною та військовою інфраструктурою злітали літаки, щоб бомбити українців у Запорізькій та Херсонській областях. Там тисячі загиблих жінок і дітей.

Територія Криму в такому випадку щоразу ставала майданчиком агресії

А хто питав дозволу на створення цих військових баз у кримчан? Адже територія Криму в такому випадку щоразу ставала майданчиком агресії, а військові частини Росії на ній – легітимною ціллю для ударів українських військових із метою захисту своєї країни та населення. Більше того: Володимир Константинов та Сергій Аксьонов неодноразово підтримували війну в Україні. Константинов ще ініціював і «фільтрацію чиновників» щодо підтримки війни в Україні.

Такі дії в міжнародному праві мають чітке визначення – це заклики до тероризму та виправдання тероризму. За період з 1963 року міжнародне співтовариство розробило 19 міжнародних угод, спрямованих на запобігання терористичним нападам. Кримські чиновники теж відповідальні за їх порушення.

Для України в такому разі російські військові бази в Криму – законна військова мета, і кримські чиновники тут теж причетні. Тепер, приховуючи правду від кримчан, вони намагаються відвести від себе відповідальність. Але кримчани знають, хто і в чому винен насправді.

Костянтин Подоляк – журналіст

Оригінал​ публікації – на сайті Крим.Реалії

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