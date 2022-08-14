Суховантаж, який завантажувався у порту Феодосії, виявили біля берегів Туреччини – фото

Судно SOURIA під прапором Сирії, яке 1 серпня помітили біля зернового терміналу морського торговельного порту Феодосії, залишило окупований Крим і зараз перебуває на зовнішньому рейді турецького порту Бандирма у Мармуровому морі.

Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, про це свідчать дані міжнародних сервісів стеження за суднами.

Поки немає даних про те, що суховантажне судно SOURIA зайшло в турецький порт. Однак дані автоматичної ідентифікаційної системи AIS судна, яка дозволяє відстежувати судна фактично в режимі реального часу, вказують на те, що воно перебуває у безпосередній близькості до порту Бандирма.

29 липня в ліванському порту Тріполі було затримане судно LAODICEA під сирійським прапором із вантажем, ймовірно, українського зерна, яке раніше Крим.Реалії зафіксували в морпорті Феодосії.

Посольство України в Лівані домоглося судової заборони для судна LAODICEA залишати порт Тріполі та вивантажувати борошно і ячмінь, які, за даними українських дипломатів, перевозили на цьому суховантажі. Увечері 3 серпня ліванський суд скасував колишні судові рішення, які забороняли LAODICEA залишати порт.

Служба безпеки України встановила низку морських суден, які, згідно з заявою СБУ, вивозили українське зерно через українські порти, зокрема в окупованому Криму. У списку СБУ є LAODICEA.

Крим.Реалії неодноразово повідомляли, як біля зернового терміналу в Севастополі стоять на завантаженні судна.

Українська влада звинувачує Росію в розкраданні на окупованих територіях щонайменше 650 тисяч тонн зерна. Частину, за даними журналістських розслідувань, потім доставляють до Криму, а звідти кораблями вивозять до Туреччини, Єгипту і Сирії, часто на кораблях, які ходять не під російськими прапорами.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура. Російська влада публічно підтверджувала, що вивозить українське зерно з окупованих територій до Криму. Підконтрольний Кремлю голова окупованого півострова Сергій Аксьонов визнавав, що Росія продає українське зерно.