«Зерновий фронт» українських дипломатів. Як Росія через Крим везла українське зерно до Лівану?

Посольство України в Лівані стверджує, що місцевий суд дозволив сирійському судну LAODICEA з українським зерном на борту залишити порт Тріполі, незважаючи на докази, які зібрали українські дипломати. Проте кейс LAODICEA, ймовірно, став першим випадком, коли посольство України змогло оперативно подати світовій громадськості свідчення про вивезення Росією українського зерна з окупованого півдня України. Які докази зібрали українські дипломати, читайте у матеріалі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«Вони ганебно тікають із Лівану»

Сирійське судно LAODICEA з вантажем, ймовірно, українського зерна змогло залишити ліванський порт Тріполі. Як повідомили Крим.Реалії в посольстві України в Лівані, увечері 3 серпня місцевий суд анулював колишні судові рішення, які забороняли LAODICEA залишати порт і проводити вивантаження зерна.

Посол України в Лівані Ігор Осташ в ексклюзивному коментарі Крим.Реалії повідомив, що це рішення стало несподіваним для українських дипломатів і свідчить про те, що сирійське судно вимушене «рятуватися втечею» після того, як українське посольство в Лівані звернуло увагу світової громадськості на факти вивезення зерна з окупованих територій півдня України.

Це означає, що вони просто тікають. Ганебно тікають із Лівану

«Ми практично зловили їх за руку, але, на жаль, рішення суду сьогодні надвечір нас дуже здивувало. Це рішення про анулювання всіх попередніх рішень і дозвіл корабля відійти до Сирії. Це означає, що вони просто тікають. Ганебно тікають із Лівану», – сказав Ігор Осташ 3 серпня.

В українському посольстві наголосили, що докази, зібрані українськими дипломатами в короткий термін, свідчать про те, що Росія через кримські порти вивозить зерно з окупованих українських територій. Після оприлюднення цих фактів інші подібні судна з українським зерном практично не зможуть приховувати свої маршрути та вантажі, наголосив Ігор Осташ.

У Росії поки що публічно не коментували заяви українського посольства в Лівані та Міністерства закордонних справ України.

«Зерновий фронт» українського посольства

Посол України в Лівані Ігор Осташ у коментарі Крим.Реалії заявив, що співробітники дипломатичного відомства змогли за короткий термін зібрати докази та отримати рішення суду про затримання судна.

Ми були піонерами у цій справі, бо нам вперше вдалося затримати корабель

«Ми були піонерами у цій справі, бо нам вперше вдалося затримати корабель, вперше домогтися відкриття кримінального та цивільного провадження. Нам також вдалося отримати дуже важливі свідчення, які ми показали всьому світу. Це стосується і супутникових знімків, і російських фейкових документів, і того мішка борошна, який був для нас ніби останньою нагородою», – зазначив Осташ.

Він наголосив, що українським дипломатам вдалося отримати докази того, що вивезене з окупованих регіонів України борошно змололи у смт Красногвардійське в окупованому Криму.

«Це була дуже важка і кропітка робота протягом багатьох днів і ночей, ми фактично три ночі майже не спали: всі рішення суду ухвалювалися до опівночі, ми три дні домагалися зразків. За рішенням суду можна було взяти зразки, але нас, на жаль, блокували і не давали можливості доступу до корабля. Ми практично вперше знайшли ці докази та майже пройшли шлях до експертизи», – наголосив український посол.

Разом із колективом ми пройшли практично за тиждень усі кола пекла. Всі героїчно працювали на цьому «зерновому фронті»

Українські дипломати розчаровані рішенням суду в Лівані, що дозволило сирійському балкеру залишити порт Тріполі разом із вантажем. Але при цьому зазначають, що посольство зробило важливу роботу в пошуку доказів причетності Росії до вивезення українського зерна.

«Є певний осад – і позитивний, і негативний. Разом із колективом ми пройшли практично за тиждень усі кола пекла. Справді, всі героїчно працювали на цьому «зерновому фронті». Це справді «зерновий фронт». Нам вдалося показати всьому світові, що це справді крадене зерно, і, очевидно, це стане попередженням для всіх, хто ще захоче повторити цей шлях», – наголосив Ігор Осташ.

Що дізналися українські дипломати

Посольство України в Лівані зібрало низку доказів і представило їх міжнародній громадськості на пресконференції, розповів Крим.Реалії Ігор Осташ.

Українські дипломати простежили шлях балкера LAODICEA від закритих Києвом портів Криму до порту Тріполі. Посольство представило фотографії сирійського судна в морському порту Феодосії під час завантаження. А також довело, що це суховантажне судно не могло йти до російського порту «Кавказ», як вказувалося в документах, оскільки цей порт може приймати судна з осадкою не більше від 5 метрів і загальною вантажопідйомністю 9331 тонн, тоді як LAODICEA має осадку близько 8 м і вантажопідйомність 12 744 тонн.

В українському посольстві стверджують, що отримали супутникові знімки від чотирьох країн, які доводять, що судно LAODICEA у період з 9 до 20 липня перебувало у Феодосії.

Посольство України в Лівані представило також на пресконференції копії документів російської окупаційної влади Бердянська, які, за повідомленням українських дипломатів, свідчать про вивезення зерна з окупованих територій України.

Серед доказів, які українське посольство представило на пресконференції, – фотографія мішка борошна з борту судна LAODICEA, на якому написано, що борошно мололи на елеваторі у смт Красногвардійське у Криму, на підприємстві LLC KRASNOGVARDEYSKY ELEVATOR.

У посольстві України стверджують, що змогли відстежити маршрут, яким зерно з окупованого Росією Бердянська доставляли до Криму.

Як повідомили українські дипломати, представник турецької компанії Loyal Agro Co LTD стверджує, що балкер LAODICEA спочатку прямував до Сирії. Однак через те, що в Лівані ціна на борошно вища, ніж ціни в Сирії (650 доларів США в Лівані і 600 доларів США в Сирії), судно пришвартувалося в Тріполі, щоб продати частину борошна.

Водночас, як повідомили українські дипломати, російське посольство поширило серед журналістів два фітосертифікати, на яких Сирія не вказана пунктом призначення.

«Ці два фейкові документи виписані на ліванські порти. Борошно призначене для порту Тріполі (Ліван), а вантаж із ячменем був призначений для Бейрута (Ліван). При цьому в документі фігурує Башир Аль Карназі. Його пошуки ліванськими журналістами в Бейруті не мали успіху, оскільки цього сирійця немає в Лівані», – повідомили в українському посольстві.

Міністерство закордонних справ України заявило 4 серпня, що розчароване рішенням суду в Тріполі (Ліван), що зняло арешт із сирійського судна LAODICEA з українським зерном. В українському зовнішньополітичному відомстві нагадали про дію міжнародних санкцій щодо Росії та звернули увагу на можливі наслідки ухваленого судового рішення.

Це рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжки на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності

«Рішення ліванського суду дозволяє судну LAODICEA, яке перебуває під дією міжнародних санкцій через незаконне вивезення вантажів із тимчасово окупованих територій України, безперешкодно залишити порт Тріполі зі вкраденим українським борошном та ячменем. Це рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжки на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера», – йдеться в заяві МЗС України.

В українському МЗС наголосили, що, незважаючи на надані докази, суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України. У міністерстві нагадали, що Україна «завжди докладала зусиль для підтримки продовольчої безпеки Лівану, посівши перше місце серед експортерів аграрної продукції до цієї країни за підсумками 2021 року», і що з огляду на складну продовольчу ситуацію в Лівані офіційний Київ запропонував уряду цієї країни «реалізувати українське борошно та ячмінь за пільговою ціною».

Раніше в Прокуратурі АРК повідомили Крим.Реалії, що судно LAODICEA фігурує у кримінальному провадженні за ст. 332-1 КК України та є «систематичним порушником порядку в'їзду та виїзду з/на окуповану територію Кримського півострова».

Вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура. Російська влада не коментує заяви Києва, проте підконтрольні Росії представники «адміністрацій» окупованих територій півдня України публічно підтверджували, що вивозять українське зерно до окупованого Криму. Російський голова Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) визнавав, що Росія продає українське зерно.

P.S. На момент виходу матеріалу стало відомо, що сирійське судно LAODICEA, яке Служба безпеки України звинувачує у перевезенні викраденого українського зерна, залишило ліванський порт Тріполі і станом на вечір 4 серпня перебувало неподалік від сирійського порту Тартус. Про це свідчить сайт Marine Traffic, що показує історію маршрутів і місце перебування суден у реальному часі.

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