Судно, яке СБУ звинувачує у перевезенні викраденого українського зерна, помічене біля Сирії

Сирійське судно LAODICEA, яке Служба безпеки України звинувачує у перевезенні викраденого українського зерна, залишило ліванський порт Тріполі і станом на вечір 4 серпня перебувало недалеко від сирійського порту Тартус. Про це свідчить сайт Marine Traffic, що показує історію маршрутів і місце перебування суден у реальному часі.

Повідомляється, що судно вийшло з порту Тріполі 4 серпня і рухалося у східному напрямку. Ймовірно, судно прямує до порту сирійського Тартуса.

Судно LAODICEA під сирійським прапором з вантажем, ймовірно, українського зерна, яке раніше проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії зафіксував у морпорті Феодосії, затримали в ліванському порту Тріполі 29 липня.

Посольство України в Лівані домоглося судової заборони для судна залишати порт Тріполі й вивантажувати борошно та ячмінь, які, за даними українських дипломатів, перевозили на цьому суховантажі. Увечері 3 серпня ліванський суд скасував попередні судові рішення.

Міністерство закордонних справ України заявило, що розчароване рішенням суду в Лівані, яке зняло арешт із LAODICEA.

Служба безпеки України 4 серпня прямо заявила, що LAODICEA перевозить викрадене в Україні зерно.

Крім того, LAODICEA фігурує у кримінальному провадженні за статтею «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України...».

Раніше Крим.Реалії неодноразово повідомляли, як біля зернового терміналу в Севастополі стоять на завантаженні судна.

Українська влада звинувачує Росію в розкраданні на окупованих територіях сотень тисяч тонн зерна. Частину, за даними журналістських розслідувань, потім доставляють до окупованого Криму, а звідти кораблями вивозять до Туреччини, Єгипту та Сирії, часто на кораблях, які ходять не під російськими прапорами.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура. Російська влада публічно підтверджувала, що вивозить українське зерно з окупованих територій до Криму.