Росія вивезла щонайменше 400 тисяч тонн українського зерна – Мінагрополітики

Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

«На момент фактичної окупації на цих територіях було близько півтора мільйона тонн зерна, згідно з елеваторними реєстрами. І ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації», – зауважив він.

За даними Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Institute), додав представник Мінагрополітики, збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять 4 мільярди 300 мільйонів доларів.

«Росія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру», – зауважив Тарас Висоцький.

У червні у Миколаєві російські війська знищили другий за величиною в Україні зерновий термінал.

Дещо раніше журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» у своєму розслідуванні вказали, що протягом травня Росія могла незаконно вивезти з окупованих територій України понад 180 тисяч тонн українського зерна вартістю більш ніж два мільярди гривень.

Вони дослідили маршрут, яким російські загарбники вивозять українське зерно спершу вантажівками – з тимчасово окупованих територій Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей в Крим, а також встановили, якими кораблями його далі експортують з кримського порту «Авліта» у країни, що підтримують вторгнення Росії в Україну.

Згідно з інформацією спеціалізованого порталу Markets Insider, вартість зерна на європейських ринках станом на травень-початок червня у середньому сягала 400 євро за тонну.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.



Українська влада звинувачує Росію у викраденні українського зерна на окупованих територіях. Росія це заперечує.