У Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно – фото

На навантаження біля зернового терміналу в Севастопольській бухті 3 червня стали одразу два невеликі балкери класу «річка-море», повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На північно-східному березі Докової бухти, яка є частиною великої Севастопольської бухти, біля причалу зернового терміналу «Авліта» стоять два балкери, назви яких неможливо прочитати через велику відстань до них. Над суднами висить білий серпанок – так зазвичай буває при навантаженні зернових культур.

1 червня кореспондент спостерігав інший, більший балкер під навантаженням зерном.

Раніше Крим.Реалії повідомляли, що колони вантажівок везуть до окупованого Криму українське зерно, захоплене Росією на окупованій території Запорізької та Херсонської областей.

Також були опубліковані супутникові знімки американської компанії Maxar, на яких зафіксовано навантаження зерна в порту Севастополя 19 та 21 травня 2022 року.

В останні тижні Крим.Реалії неодноразово повідомляли, що у Севастополі на навантаженні біля зернового терміналу стояли балкери.

10 травня українська розвідка повідомила, що Росія продовжує вивезення викраденого в Україні зерна на свою територію та в окупований Крим.

24 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ не купувати в Росії вкрадене українське зерно та не ставати співучасниками російських злочинів.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.