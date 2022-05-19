Біля зернового терміналу в Севастополі знову стоїть на завантаженні судно – фото

Біля зернового терміналу в бухті Авліта, яка є частиною великої Севастопольської бухти, стоїть на завантаженні судно класу балкер, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Періодично над бухтою в районі зернового терміналу виникає серпанок – так буває під час навантаження зернових культур. Через велику відстань розглянути назву судна й ідентифікувати його неможливо.

Як раніше повідомляли Крим.Реалії, 13 травня біля зернового терміналу стояв на завантаженні сирійський балкер FINIKIA, приписаний до порту Латакія.

23 квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські війська вивозять до окупованого Криму зерно з Херсонської області.

Пізніше біля зернового терміналу в бухті Авліта, яка є частиною Севастопольської бухти, було помічено чотири судна-суховантажі.

10 травня українська розвідка повідомила, що Росія продовжує вивезення викраденого в Україні зерна на свою територію та в окупований Крим.

За даними CNN, Росія, крім свого зерна, вже продає українське захоплене на окупованих територіях. Журналісти за допомогою супутникових знімків відстежили судно, яке доставило злаки до Сирії з окупованого Криму. На півострів перед цим вантаж звезли автомобілями з українських елеваторів.

Російська влада публічно не коментувала звинувачення української сторони у вивезенні зерна з України.

Перед початком повномасштабного військового вторгнення в Україну Міністерство оборони Росії закрило цивільне судноплавство в севастопольській зоні, а також у північно-західній частині Чорного моря. Про зняття обмежень не повідомляли.