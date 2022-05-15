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Весь світ чекає на українське зерно, експорт якого блокує російська агресія – голова МЗС

«Зараз російська агресія в буквальному сенсі веде світ до голоду», сказав Дмитро Кулеба

Питання експорту української аграрної продукції було на порядку денному візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Берліну, де відбувався з’їзд голів МЗС країн Північноатлантичному альянсу. Про це він сказав у своєму брифінгу 15 травня.

Кулеба вказав на наслідки, які російська агресія має для харчової безпеки в усьому світі.

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«Весь світ без перебільшення чекає на українське зерно і українську соняшникову олію, кукурудзу та інші сільськогосподарські товари. Без них ціни на їжу в світі зростатимуть, а в деяких країнах навіть настане голод», – повідомив він.

Відтак ще однією темою візиту був пошук рішення для зняття російської блокади з експорту української сільськогосподарської продукції.

«Ми будемо це рішення шукати і обов’язково його знайдемо, тому що зараз російська агресія в буквальному сенсі веде світ до голоду. Ця проблема має бути вирішена. Саме тому важливо також працювати з африканськими країнами, щоб вони розуміли і допомагали нам вирішувати цю проблему», – зазначив голова МЗС.

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За звичайних умов 75% українського зерна експортувалося. До війни на українські чорноморські порти припадало 90% експорту зернових та олійних культур. Близько третини експорту спрямовується до Європи, Китаю та Африки відповідно.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року. Про можливу харчову кризу застерігала також і українська влада.

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