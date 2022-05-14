Індія на тлі зростання цін запровадила заборону на експорт пшениці

Влада Індії обмежила експорт пшениці для забезпечення власної продовольчої безпеки, пише Times of India.

Цей крок був здійснений на тлі передбачуваного значного падіння виробництва через сильну спеку і різке зростання внутрішніх цін на продукти харчування, особливо на зернові. Обмеження не стосуватимуться експортних замовлень, уже укладених приватними трейдерами, зазначає Hindustan Times.

Індія – найбільший у світі виробник пшениці, її частка становить 13,5%. Заборона на експорт, ймовірно, призведе до подальшого зростання світових цін на продовольство, які збільшилися до рекордного рівня через відсутність постачання пшениці внаслідок війни Росії проти України.

Через бойові дії майже 4,5 мільйони тонн зерна заблоковані у портах України. Продукцію неможливо експортувати через закриті морські шляхи на тлі російського збройного вторгнення. Росія та Україна звинувачують один одного у зривах постачань.

Ще наприкінці березня заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що ВМФ Росії блокує доступ до українських портів, позбавляючи Київ можливості експортувати зерно та не даючи 94 кораблям із продовольством вийти в Середземне море.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії з Україною, оскільки обидві ці держави – провідні експортери зерна.

У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року. Різке зростання цін на продовольство та перебої з постачаннями з Росії та України поставили під загрозу ситуацію з продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії, де населення постійно недоїдає і де мільйони людей виживають за рахунок хліба, який вони отримують за субсидіями, та дешевої локшини.

Тим часом на Херсонщині, за даними Всеукраїнської аграрної ради, російські військові захоплюють агропідприємства, вивозять продукцію зі складів і силою змушують працювати робітників. Тим, хто не погоджується, погрожують фізичною розправою, стверджують в асоціації.

Про вивезення продукції з Херсонщини до Криму також повідомляли підконтрольні Кремлю кримські «чиновники».

Наприкінці квітня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські військові викрали понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом в окупованому ними місті Кам’янка-Дніпровська у Запорізькій області.

На тлі повідомлень про крадіжки українського зерна президент Росії Володимир Путін заявив, що цього року в РФ очікується «хороший урожай».