Херсонське зерно та овочі для Сибіру. Як РФ під дулами автоматів грабує окуповану частину півдня?

Як працюють аграрні підприємства на окупованій частині півдня України? Як російські військові поводяться з місцевими сільгоспвиробниками? Що відомо про вивезення українського зерна до окупованого Росією українського Криму? З’ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські військові почали потягами вивозити зерно з Херсонської області до окупованого Росією українського Криму, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. У дописі йдеться про те, що кримчани помітили збільшення вантажних потягів із написами «зерно» на вагонах. За інформацією омбудсмена, ці потяги належать північно-кавказькії залізниці та прямують до станцій, які межують з Херсонщиною.

У дописі йдеться про те, що кримчани помітили збільшення вантажних потягів із написами «зерно» на вагонах. За інформацією омбудсмена, ці потяги належать північно-кавказькії залізниці та прямують до станцій, які межують з Херсонщиною. Всеукраїнська аграрна рада повідомила, що на Херсонщині російські військові захоплюють агропідприємства, вивозять продукцію зі складів та силою змушують працювати робітників. Тим, хто не погоджується, погрожують фізичною розправою, стверджують в асоціації.

Про вивезення продукції з Херсонщини до Криму повідомляли підконтрольні Кремлю кримські «чиновники».

«Тиснуть на фермерів»

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань раніше повідомляв, що російські військові «тиснуть» на сільгоспвиробників Херсонської області. За його словами, якщо спочатку окупації російські військові заходили на сільськогосподарські підприємства, викрадали пальне, залишки продукції, то згодом їхня політика змінилася, вони, навпаки, почали казати, що «всі підприємства мають працювати та переходити до посівної». Також, за словами Сергія Хланя, російські військові спочатку розікрали товарні запаси й паливно-мастильні матеріали, а згодом почали пропонувати аграріям викрадене як свою допомогу, щоб працівники виходили на посівну.



У коментарі «Новинам Приазов’я» Хлань розповів, що російські військові вимагають від аграріїв південного регіону припинити сплачувати податки до українського бюджету і збираються провести так звану «перереєстрацію» підприємств.

Кажуть, що все буде вивезене або в Крим, або в Російську Федерацію

«Ситуація складна на сьогодні з аграріями. Дійсно, окупанти зібрали аграріїв з вимогою, що всі мають провести весняно-польові роботи, всі мають засіятись. На запитання, де брати паливо, де брати посівний матеріал, окупанти відповіді не дають. На запитання, куди реалізовувати продукцію, окупанти відповіді не дають. Кажуть, що все буде вивезене або в Крим, або в Російську Федерацію, що є фактично, згідно з українським законодавством, злочином. Тому в аграріїв вибір доволі невеликий», – сказав він.



Депутат зазначив, що якщо навіть просто засівати поля і в перспективі, якщо не буде звільнена Херсонщина, то реалізація продукції фактично неможлива: «Окупанти зазначили, щоб обов’язково припинити сплату всіх податків в бюджет України. Якщо хтось буде продовжувати сплачувати податки, той буде визнаний «злочинцем» за їхнім «законодавством».

Також, за словами Сергія Хланя, російські військові визначили підприємства, яким «заборонили» працювати й фактично їх «заарештували».

Сказали, що тимчасово вся техніка не має виїжджати за межі підприємства. В іншому разі буде розстріляний весь технічний персонал

«У нас на Каховщині – це три таких підприємства. Це моє підприємство, це «Таврійська перспектива» і «Фрідом Фарм» (це американська компанія). На моє підприємство вони прийшли і сказали, що тимчасово вся техніка не має виїжджати за межі підприємства. В іншому разі буде розстріляний весь технічний… Всі технічні працівники, агрономи й інженера. Все знаходиться на базі до особистого розпорядження. Поки особистого розпорядження гауляйтера не було. Тобто поки знаходиться в такому стані, тобто як арешт, знаєте. Арешт підприємства фактично відбувся», – розповів Хлань.



Він також зазначив, що аграрії південного регіону намагаються не співпрацювати з російськими військовими, а продовжувати роботу за українським законодавством.



«Всі так і сіються з того, що є. Всі викуповують поки один в одного залишки, щоб це відбувалося у відповідності до чинного законодавства. Один з одним зв’язуються щодо посівного матеріалу. Залишки дизельного палива, яке було у Херсоні, яке на окупованій території, викуповується аграріями, щоб це відбулося у відповідності до чинного законодавства. Але дехто бере і дизельне пальне від росіян і починає співпрацювати з росіянами. Є і такі випадки», – каже Хлань.



Голова Чаплинської ОТГ (об’єднаної територіальної громади), що у Херсонській області, Олексій Фаустов розповів, що на території громади аграрії продовжують проводити польові роботи «на свій страх та ризик».



«У нас великі товаровиробники є, по-моєму, тільки одна фірма ще не сіялась, всі інші на свій страх і ризик сіються», – сказав він.

Також, за словами Олексія Фаустова, аби проводити польові роботи, підприємці мають отримати «дозвіл» від російських військових: «Йдуть до «військової адміністрації», вони «дозвіл» дають на поле виїжджати. Отак і працюють, через «військову адміністрацію».

За радянським сценарієм

22 квітня «Кримськотатарський ресурсний центр» (КРЦ) повідомив, що російські військові спустошили елеватор у селищі Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області. Крім того, росіяни захопили компанію «Агроспівдружність», власником якої є підприємець Альберт Черепаха. Підприємство обробляє близько 20 тисяч гектарів землі у Генічеському районі, зазначили КРЦ. «Новини Приазов’я» намагалися отримати коментар підприємця, але він не вийшов на зв’язок.



Тим часом у Росії вже планують поповнювати дефіцит продуктів за рахунок окупованої частини півдня України – зокрема, у Красноярському краї РФ, де місцева влада планує «поповнювати фонд сільськогосподарської продукції за рахунок постачання з України». Така інформація з’явилася на сайті місцевого парламенту 27 квітня.





«Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення щодо ввезення зерна з Херсонської області, яке частково взяли під контроль ЗС РФ у рамках проведення «спецоперації» на території України. Оскільки в краї функціонує лише одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій відчувається гостро не лише у Красноярському краї, а й на федеральному рівні повсюдно, експропріація надлишків тогорічного та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам», – сказано в інформації.



Влада цього російського регіону вважає, що такий підхід «буде економічно обґрунтованим, враховуючи відхід з російського ринку багатьох постачальників насіння, добрив, а також значні витрати на тепло та електрику для вирощування власних овочів та фруктів».



«Після досягнення всіх цілей військової операції РФ в Україні збільшити обсяги постачання для внутрішнього російського споживача можна буде також за рахунок переміщення продовольства з інших південних регіонів, взятих під контроль», – йдеться у повідомленні.

«Поля використовують під «Гради»

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів «Новинам Приазов’я», що російські військові поводяться «господарями» на захоплених територіях південного регіону. За його даними, окрім пограбувань аграрних підприємств і примусу працівників до посівних робіт, відомі також випадки, коли сільськогосподарські території росіяни використовували для воєнних цілей.

Заїхали «кадировці» і оголосили, що підприємство переходить під їхнє підпорядкування

«Ми знаємо про два приклади захоплення підприємства. Один з таких – 11-12 квітня на півдні України в Альберта Черепахи, він власник компанії «Співдружність» та «Співдружність-Південь». До нього заїхали «кадировці» і оголосили, що підприємство переходить під їхнє підпорядкування, всіх людей попередили, що в разі вивезення будь-яких матеріальних цінностей з території підприємства буде розглядатися як «диверсія» і будуть просто вбивати, як люблять казати «кадировці»: «будемо відрізати голови». Тому розуміємо, в якому психологічному стані перебували ці люди – страх», зазначив Марчук.

На полях виставляють озброєння, зокрема «Гради», таким чином теж використовують підприємства

«Фактично вони почали вивозити все те, що матеріально цінне, самі, більшою мірою це продовольчі запаси, тому що там елеватор, там почали вивозити зернові культури в сторону Криму. Є інші випадки, коли йде не захоплення підприємства як такого, а підприємство використовується як інфраструктурна база, вони формують там свої госпіталі, на полях виставляють озброєння, зокрема «Гради», таким чином теж використовують підприємства», – додав він.



На думку Дениса Марчука, Росія може використовувати захоплення сільськогосподарської галузі на півдні не лише для власного збагачення, а й як засіб впливу на світову спільноту.

Заходили, знищували, били, грабували, зокрема, паливно-мастильні матеріали брали на потреби своєї армії. Думали, що все буде швидко відбуватися

«Спочатку це виглядало як повне мародерство – вони заходили, знищували, били, грабували, зокрема, паливно-мастильні матеріали брали на потреби своєї армії. Думали, що все буде швидко відбуватися. Але війна затягується, наші сили дають відсіч, вони розуміють, що якось так чи інакше їм треба осідати. Більше того, вони розуміють (це ж не тільки Херсонщина, це і південна частина Запорізької області, там теж були значні запаси), що це може слугувати додатковим інструментом не лише в заробітку – вивозячи його й продаючи, це може слугувати певним стратегічним засобом впливу на світову спільноту», – зазначив експерт.



Він вважає, що РФ має наміри «шантажувати» світ коштом українського зерна.

Забираючи це зерно, своїми запасами, вони стають таким світовим продовольчим терористом

«Ті регіони у світі, де ми були більшими експортерами – Близький Схід, Північна Африка, країни Азії, – недоотримують продукцію. Відповідно, зараз там говорять про можливу загрозу голоду і ціни на продовольство зросли дуже сильно. На це вже реагує й Організація Об’єднаних Націй. І забираючи це зерно, своїми запасами, вони стають таким світовим продовольчим терористом, який буде говорити: хочете, щоб ми постачали? Давайте будемо переглядати санкції щодо нашої держави. Це один із механізмів тримати світ у заручниках, вони таким чином намагаються покращити свої умови в політичній складовій на міжнародній арені», – пояснив Марчук.



Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради також зазначив, що через захоплення російськими військовими сільськогосподарських підприємств їхні власники не матимуть можливості сплачувати заробітні плати, податки і кредитні платежі.

Площі все ж мають проводити посівну кампанію, скоротилися в межах 50-60%

«Це удар по самому власнику, бо багато аграріїв перебувають у кредитуванні, вони не зможуть погасити вчасно кредитування. І, звичайно, якщо ми говоримо по низці підприємств, то це буде сприяти недосіву по всіх територіях. Зараз нам повідомляють, що площі все ж мають проводити посівну кампанію, скоротилися в межах 50-60%. Тобто значне скорочення площі посівів», – каже Марчук.

«Відбувається геноцид»

Експертка аграрного ринку Марія Колесник розповіла, що російські військові викрадають сільськогосподарську техніку не лише в південному регіоні. Від таких дій постраждали також аграрії на Київщині, Чернігівщині та Сумщині, але найгіршою є ситуація саме на півдні.

Будь-яке зерно, навіть яке є безпосередньо у людей, ходять солдати та просто змушують людей його віддавати, вилучають

«Те, що відбувається зараз на півдні, має катастрофічну ситуацію, оскільки практично вся техніка, яка якісна, її вивозять, і запобігти цьому люди не можуть жодним чином. Те, що стосується збіжжя, то також воно в портах, то є намагання вивезти за межі України та привласнити. Якщо воно є в господарствах, то його просто намагаються вилучити. Будь-яке зерно, навіть яке є безпосередньо у людей, ходять солдати та просто змушують людей його віддавати, вилучають. В Херсонському регіоні є така ситуація вкрай критична, що це може передувати подіям початку Голодомору, коли в людей вилучається все збіжжя, все зерно, ми знаємо, до яких наслідків це призвело потім», – підкреслила Мрія Колесник.



Вона вважає, що цього року на Херсонщині не буде зібрано і половини від обсягу минулорічного врожаю.

«Через те, що виходити в поле в тому регіоні небезпечно. По-перше, весь час відбуваються обстріли, театр військових дій. По-друге, велика частина полів та угідь є замінованими. Навіть якби військові дії припинились, просто так виходити в поле селянам небезпечно, спочатку мають пройти сапери. Говорити про те, що в цьому регіоні буде хоча б на 50% зібраний врожай, порівняно з попереднім роком, я б не бралася про це говорити», – каже експертка.



Марія Колесник зазначила, що шляхом захоплення аграрних компаній російські військові чинять тиск на підприємців Херсонщини, в тому числі з політичною метою.

Якщо у людей забрати засоби існування, їжу, то люди будуть вмирати

«Це фактично геноцид, який спрямований проти українського народу в цьому регіоні. Якщо у людей забрати засоби існування, їжу, то люди будуть вмирати. Примус, змушення людей, щоб вони за горстку неякісного зерна йшли й готові були підписати все що завгодно. Це якраз передує тому, що вони хочуть провести «референдум». Це є безпосередній тиск, геноцид і це є намагання політичного примусу», – зазначила експертка.



Тим часом російський зерновий ринок відчуває тиск через санкції. Про це заявив на пресконференції 25 квітня президент Російського зернового союзу Аркадій Злочевський. Він розповів, що, попри те, що потреби в російському зерні є, покупці запитують його не дуже охоче, орієнтуються на нього в останню чергу і спочатку дивляться, що є у конкурентів».

14 квітня Верховна Рада визнала дії російських військ в Україні від 24 лютого геноцидом українського народу. Тоді народні депутати звернулися до урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання дій російських військових в Україні геноцидом українського народу.

Естонія та Латвія також визнали дії російських збройних сил геноцидом українського народу.

Перший крок до визнання дій РФ в Україні геноцидом зробили у Канаді.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.