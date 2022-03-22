«Наближається голод»: Зеленський попередив світ про можливі наслідки через війну Росії в Україні

Через війну Росії в Україні у багатьох країнах світу вже незабаром може розпочатися голод. Про це, виступаючи перед італійським парламентом, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Найстрашнішим буде голод, який наближається для різних країн. Україна завжди була одним з найбільших експортерів продовольства, але як ми можемо сіяти під ударами російської артилерії? Як ми можемо сіяти, коли ворог свідомо мінує поля, знищує бази з пальним? Ми не знаємо, який врожай у нас буде і чи зможемо ми експортувати, коли заблоковані наші порти», – наголосив Зеленський.

Раніше Головне управління розвідки України повідомляло, що Росія цілеспрямовано підриває продовольчу безпеку України і світу, прицільно завдаючи ударів по сільськогосподарській техніці України.

17 березня міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко наголосив, що в Україні сформований достатній запас продовольства: пшениці – на два роки, олії – на п’ять років, кукурудзи – на півтора року. Також він зазначив, що «Україна буде забезпечена хлібом, однозначно».

За словами міністра, на тих територіях України, де це можливо, з огляду на бойові дії, аграрії розпочали посівну кампанію. А її зрив може означати міжнародну кризу.

Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у різних куточках світу. Зокрема, йдеться про Ліван, Лівію, Ємен, Єгипет, Сирію та десятки інших держав.