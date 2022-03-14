Росія цілеспрямовано підриває продовольчу безпеку України і світу – ГУР

Росія цілеспрямовано підриває продовольчу безпеку України і світу, Про це 14 березня повідомляє Головне управління розвідки.

Для цього, за даними ГУР, російська армія прицільно б’є по сільськогосподарській техніці України. Подібні випадки українська розвідка уже зафіксувала у Броварському районі (Київська область), Мелітопольському районі (Запорізька область), Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах (Чернігівська область), а також низці районів Херсонської та Харківської областей.

Окрім того, за даними ГУР, українська сільськогосподарська техніка масово реквізується російськими військовими для проведення інженерних робіт, побудови укріплень та з метою використання як тягачів для бронетехніки.

У ГУР додають, що до цих робіт росіяни примусово залучають місцеве населення на окупованих територіях.

Такими діями Росія підриває продовольчу безпеку в Україні та світі, твердить українська розвідка.

«Це поставить під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період, що може призвести до гуманітарної кризи в окремих регіонах нашої держави. Ставиться під загрозу продовольча безпека не тільки України. Наша держава – один із основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю», – наголошують у ГУР.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

У Генштабі Збройних сил України станом на ранок 14 березня повідомили, що на 18-й день повномасштабного російського вторгнення армія РФ втратила, зокрема, понад 12 тисяч особового складу, 389 танків, 1 249 бойових броньованих машин, 77 літаків, 90 гелікоптерів.

Трофейну військову техніку, відвойовану у російської армії, українці нерідко допомагають перевозити за допомогою тракторів та іншого сільськогосподарського транспорту.