Кулеба: у відмові ЄС від російських енергоносіїв найбільшу проблему становить Німеччина

Українські дипломати працюють над тим, щоб країни Європейського союзу відмовлялися від російських енергоносіїв, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 14 березня.

Кулеба вказав на те, що Сполучені Штати, Велика Британія та Канада вже заявили про відмову від російської нафти та вугілля.

«Ми активно працюємо над тим, щоб від російських енергоносіїв відмовлялися країни ЄС – тут у нас є найбільша проблема у вигляді Німеччини, для якої така відмова є надзвичайно складним рішенням. Але і з ними ми ведемо роботу», – сказав міністр.

Він висловив надію, що зрештою Берлін дослухається до України та знайде рішення, які збалансують його власну енергетичну систему та відріжуть Росію від фінансування за постачання газу та нафти до Європи.

«Сьогодні російські нафта і газ просякнуті українською кров’ю. Ми говоримо про це вголос і за зачиненими дверима на переговорах і публічно в західних ЗМІ. Кожен долар за них – це долар у військову машину РФ, яка вчиняє воєнні злочини і злочини проти людяності і яка зруйнувала європейську безпеку», – заявив дипломат.

Він знову закликав міжнародні компанії та іноземні уряди припинити купівлю російської нафти, вугілля та газу. Голова МЗС також додав, що Київ наполягає на закритті світових портів для російських суден, відмови від обробки вантажів, які спрямовуються до Росії, та відключенні уй решті банків Росії від системи SWIFT, передусім – «Сбербанку Росії».

Водночас Кулеба визнав роль Німеччини у застосуванні перших пакетів санкцій ЄС проти Росії, зокрема, зупинки газопроводу «Північний потік-2».

«Ми за це вдячні і поважаємо цей внесок Німеччини у боротьбу з російським агресором. Але війна триває, і треба завдавати нових і нових болючих ударів по Росії. Так само, як Росія продовжує завдавати нових ударів по території України ракетами, «Градами», так само, зокрема, Німеччина, не повинна зупинятися», – зазначив голова МЗС.

Велика Британія та Сполучені Штати заявили 8 березня, що відмовляються від імпорту російської нафти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.