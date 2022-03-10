Італійська Eni зупиняє закупівлю російської нафти

Найбільша італійська нафтогазова компанія Eni припиняє укладання нових контрактів на закупівлю нафти і нафтопродуктів із Росії. Рішення ухвалене через вторгнення російських військ в Україну, повідомило агентство Reuters із посиланням на переданий 9 березня електронний коментар керівництва компанії.

Про те, що найбільша італійська нафтогазова компанія Eni призупинила нові закупівлі нафти у Росії, повідомило також МЗС України.

В Eni зазначають, що уважно стежать за розвитком подій щодо закупівлі російського газу.

Раніше нафтогазовий гігант Shell заявив про відмову від російських нафти та газу.

Заборону на імпорт російської нафти раніше оголосили Сполучені Штати Америки і Велика Британія. ЄС наразі не підтримав таке рішення.

Західні санкції, що запроваджуються після початку вторгнення РФ в Україну, вже відрізали Росію від міжнародної торгівлі і фінансових ринків. Про рішення залишити чи призупинити участь у російському ринку оголосили десятки іноземних компаній.