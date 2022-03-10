Британія запровадила санкції проти ще 7 російських олігархів, зокрема проти Абрамовича, Дерипаски

Велика Британія заявляє, що додала до свого санкційного списку кількох російських олігархів, зокрема Романа Абрамовича, мільярдера, власника футбольного клубу «Челсі», і бізнесмена Олега Дерипаску, який закликав припинити масштабне вторгнення російських військ в Україну.

У заяві британського уряду від 10 березня йдеться про те, що до нового списку також увійшли головний виконавчий директор «Роснефти» Ігор Сєчин, голова банку ВТБ Андрій Костін, голова «Газпрому» Олексій Міллер, власник трубопровідної компанії «Транснефть» Микола Токарєв і голова банку «Россия» Дмитро Лебедєв.

Цей крок, зроблений у відповідь на неспровоковане вторгнення Росії в Україну, заморожує активи внесених до списку і забороняє їхні поїздки до Британії.

«Сьогоднішні санкції є останнім кроком у непохитній підтримці Великою Британією українського народу. Ми будемо нещадними у переслідуванні тих, хто сприяє вбивствам мирних жителів, руйнуванню лікарень і незаконній окупації суверенних союзників», – заявив прем’єр-міністр Британії Боріс Джонсон у своєму виступі.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Відтоді багато західних країн запровадили суворі санкції проти Москви та багатьох російських чиновників і мільярдерів, які, як вважають, мають тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

7 березня Дерипаска виступив із заявою, в якій наголосив, мир потрібен «якнайшвидше», додавши, що «весь світ стане іншим після цих подій, і Росія буде іншою».

55-річний Абрамович, який володіє «Челсі» з 2003 року, на початку цього місяця виставив футбольний клуб на продаж і пообіцяв пожертвувати гроші з виручених коштів на допомогу постраждалим від війни в Україні.