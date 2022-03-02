Абрамович продає «Челсі», гроші передадуть на «допомогу жертвам війни в Україні»

Російський олігарх Роман Абрамович виставив на продаж англійський футбольний клуб «Челсі». Бізнесмен заявив, що гроші, отримані від продажу клубу, підуть до благодійного фонду, який буде засновано для «допомоги всім жертвам війни в Україні».

У заяві Абрамовича, опублікованій на сайті команди, вказано, що він вважає продаж таким, що відповідає інтересам команди.

«Я завжди ухвалював рішення, керуючись інтересами клубу. Тому в ситуації, що склалася, я ухвалив рішення продати клуб, оскільки вважаю, що це відповідає інтересам команди», – йдеться у заяві Абрамовича.

Він додав, що продаж клубу не буде відбуватися в прискореному режимі, а пройде відповідно до належної процедури. «Я не буду вимагати погашення жодних позик», – додав бізнесмен.

За даними ЗМІ, Абрамович хоче отримати від угоди чотири мільярди фунтів стерлінгів, але навряд чи зможе отримати за клуб понад два мільярди фунтів. Раніше журналісти з’ясували, що інтерес до покупки виявляє швейцарський мільярдер Хансйорг Вісс.

Британська преса пише, що Абрамович наважився на угоду, побоюючись санкцій.

Раніше Абрамович передав управління клубом піклувальникам благодійного фонду «Челсі».

Агентство Bloomberg також пише, що через можливі санкції бізнесмен хоче продати свою нерухомість у Лондоні.

Роман Абрамович регулярно займає високі місця у рейтингу найбагатших людей планети. Його називали олігархом, близьким до президента Росії Володимира Путіна, хоча сам він це заперечує і у російському політичному житті не бере участі. Абрамович має російський та ізраїльський паспорти.

Останній він отримав після того, як у 2018 році зіткнувся із труднощами під час продовження британської візи і переїхав із Лондона до Тель-Авіва. Нещодавно Абрамович отримав також громадянство Португалії.

Абрамович придбав «Челсі» у 2003 році за 140 мільйонів фунтів. При ньому команда виграла 21 трофей. Журнал Forbes писав, що клуб винен мільярдеру два мільярди доларів.

Велика Британія останніми днями запровадила масштабні обмеження проти Росії у зв’язку зі вторгненням на територію України, але безпосередньо проти Абрамовича санкції не вводили.

Тим часом щонайменше п’ять супер’яхт російських мільярдерів стояли на якорі або курсували поблизу Мальдівських островів, повідомило агентство Reuters із посиланням на дані відстеження судів. Агентство зазначає, що судна прибули незабаром після запровадження санкцій проти Росії через вторгнення на територію України.

За даними Reuters, у морі, зокрема, помічені яхти засновника компанії «Русал» Олега Дерипаски, співзасновника сталеливарної компанії «Євраз» Олександра Абрамова та президента холдингу «Інтеррос» Володимира Потаніна.

Мальдівська влада не відповіла на запит Reuters про коментарі.

Раніше Вашингтон заявив, що має намір відслідковувати і заморозити активи російських компаній і олігархів, які перебувають під санкціями. Обмеження можуть торкнутися яхт, нерухомості та інших активів. США та Мальдіви не мають договору про екстрадицію, уточнює Reuters.