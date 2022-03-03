Російський олігарх Дерипаска закликав припинити війну проти України

Російський олігарх-мільярдер Олег Дерипаска, відомий тісними зв’язками із президентом Володимиром Путіним, виступив за припинення війни в Україні.

«Мир дуже важливий! Затягувати переговори – безумство. Україна вже давно ядерна держава, на її території, окрім законсервованої Чорнобильської АЕС, ще 15 атомних енергоблоків та 3 сховища відпрацьованого ядерного палива. Для тих, хто не розуміє, – будь-який інцидент на цих об’єктах наші нащадки на території європейської Росії, України та Європи згадуватимуть нам усім ще років 200 із прокльонами», – написав він 3 березня у Telegram.

Дерипаска перебуває під санкціями Заходу, він один із кількох російських мільярдерів, які закликали владу зупинити повномасштабну військову атаку на Україну, розпочату 24 лютого.

Михайло Фрідман, Петро Авен, Олег Тиньков та Олексій Мордашов – теж мільярдери, які потрапили під західні санкції, – також публічно закликали до припинення бойових дій.