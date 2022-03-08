«Схеми» знайшли у Франції віллу російського генконструктора корпорації, що випускає винищувачі СУ-30

Олег Демченко – генеральний конструктор дослідно-конструкторського бюро імені Яковлєва, що входить у корпорацію «Иркут» – має віллу на Лазуровому узбережжі Франції, в комуні Сен-Жан-Кап-Ферра поблизу Ніцци. Про це йдеться у спільному розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода) і проєкту Scanner Project.

Французька нерухомість Олега Демченка записана на компанію SCI Olara. Її засновники, відповідно до документів, – сам Олег Демченко, його дружина Лариса та двоє їхніх дітей.

Вілла розташована в історичному центрі Сен-Жан-Кап-Ферра, поруч із Музеєм французької Рив'єри і стоянкою яхт.

ДКБ імені Яковлєва, де Демченко є генеральним конструктором, входить до складу корпорації «Иркут», що випускає літаки-винищувачі СУ-30. Військові літаки цієї моделі Російська Федерація використовує у війні проти України.

Декілька днів тому пілот одного з літаків СУ-30, який збили над Миколаївською областю, розповів, що служить у російській військовій частині у місті Саки (територія окупованого Росією Криму). Ще один СУ-30 українські військові збили над містом Ірпінь під Києвом, яке постраждало через масовану атаку російськими військами.

Бомбардування сіл Сумщини, за даними керівництва регіону, також відбувалося із застосуванням СУ-30. У самих Сумах на місці авіаудару знайшли тіла 21 жителя, зокрема двох дітей – заявили в прокуратурі Сумської області.

Наразі Олег Демченко не потрапив у список осіб, щодо яких ЄС і США запровадили санкції з початком повномасштабного наступу Росії на Україну.

Раніше «Схеми» і Scanner Project знайшли на півдні Франції одразу три маєтки російського олігарха Володимира Євтушенкова, чия корпорація виконує державні замовлення для Міністерства оборони Російської Федерації. Євтушенков також наразі не перебуває під західними санкціями.

Європейський союз запровадив персональні санкції проти бізнесменів та «медійних осіб», близьких до Кремля, через війну в Україні. До «чорного списку» потрапили представники бізнесу: Геннадій Тимченко, голова «Роснефти» Ігор Сєчин, голова «Транснефти» Микола Токарєв, засновник USM Holdings Алішер Усманов, власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов, голова ради директорів аеропорту «Шереметьєво» Олександр Пономаренко.

З банківського сектора – голова ради директорів Альфа-банку Петро Авен, співвласник Альфа-банку Михайло Фрідман, голова Промсвязьбанку Петро Фрадков.

З чиновників до списку санкцій потрапили прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, віцепрем’єр Дмитро Чернишенко, міністр будівництва і ЖКГ Ірек Файзуллін, міністр транспорту Віталій Савельєв і перший віцеспікер Ради федерації Андрій Турчак.

Їхні активи на території Європейського союзу будуть заморожені, в’їзд до держав-членів буде заборонено.

Окремо Сполучені Штати Америки, ЄС та Британія запровадили санкції проти президента Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та членів Ради безпеки Росії.