У Сумах на місці авіаудару знайшли тіла 21 жителя, зокрема двох дітей – прокуратура

Сумська обласна прокуратура повідомляє, що на місці авіаудару російських військ у Сумах виявили 21 загиблу особу, зокрема двох дітей. За цим фактом розпочате кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

«За даними слідства, військові збройних сил РФ, порушуючи правила ведення війни, 7 березня 2022 року близко 22:35 здійснили авіаудар по житловому сектору на вулиці Роменська і вулиці Спартака в Сумах. У результаті бомбардування повністю знищено будинок №27 на вулиці Роменська, частково зруйновано буд. 29, 29/1, 33 вул. Роменська, буд. №18,16,14,10,8,6,4,2,9,7,5,3,1/1 вул. Спартака. Попередньо в ході проведення огляду за місцем авіаудару станом на 7 ранку виявлено трупи 21 осіб, серед яких 2 дитини. Кількість постраждалих встановлюється», – йдеться в повідомленні.

У Сумах вранці 8 березня відбувається евакуація цивільного населення після того, як в уряді України повідомили про погодження з російською стороною гуманітарного коридору для цього напрямку.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.