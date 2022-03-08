Евакуація з Сум: перша колона вирушила з міста о 9:00 – ОВА

У Сумах відбувається евакуація цивільного населення після того, як в уряді України повідомили про погодження з російською стороною гуманітарного коридору для цього напрямку.

«Перша колона вирушила з міста о 9:00 8 березня 2022 року. Коридор у режимі тиші обіцяли з 9 до 21 години. Можна вирушати власним транспортом, друга колона формується для виїзду близько 13:00. (Виїзд із Сум зі сторони педагогічного університету). Також будуть організовані автобуси», – повідомив у телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Вранці віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що 8 березня має запрацювати гуманітарний коридор для Сум, що офіційно погодило Міноборони Росії у листі до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За її словами, маршрут для евакуації людей один: Суми, Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувались, наголосила Верещук і закликала російську сторону не вдаватися до маніпуляцій і «виконати обіцянку, зафіксовану документально».

Раніше сьогодні ДСНС України повідомило, що внаслідок авіаудару по житловому сектору Сум 7 березня, за попередніми даними, загинули дев’ятеро людей, зокрема дві дитини.

У попередні дні погоджені з РФ гуманітарні коридори не давали змоги провести евакуацію людей через те, що російські війська не дотримувалися зобов’язань і продовжували обстріли.