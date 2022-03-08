РФ продовжує наступ, але темп просування військ «значно уповільнився» – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що російські війська продовжують наступальну операцію, але темп їхнього просування «значно уповільнився».

«Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон по визначених рубежах. На Сіверському напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова. Сили оборони міста Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках. У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва», – йдеться в повідомленні 8 березня.

За даними Генштабу, угруповання Повітряних сил Збройних сил України «здійснює успішне відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття критичних об’єктів України та угруповань військ».

У Генштабі наголосили, що російські військові «деморалізовані і все частіше вдаються до мародерства» і порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів.

«Так у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на територіях що тимчасово зайняті російськими окупантами широко фіксуються факти, грабежі, насильницьких дії щодо місцевих мешканців, захоплення цивільних помешкань, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об’єктах цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

А на територіях Херсонської та Миколаївської областей, зайнятих російськими військами, для впливу на місцеве населення вони використовують підрозділи психологічної боротьби, кажуть у Генштабі.

«За наявною інформацією створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням. Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом Збройних сил України. Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву», – йдеться в повідомленні.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.