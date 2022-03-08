Байден, Джонсон, Шольц і Макрон домовилися далі піднімати для РФ ціну вторгнення в Україну

Президент США Джо Байдена, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявили про намір продовжувати піднімати для Росії ціну її масштабного вторгнення в Україну, повідомляє Білий дім.

За повідомленням, про це йшлося під час відеодзвінка лідерів 7 березня.

«Лідери підтвердили свою рішучість продовжувати підвищувати ціну для Росії за її неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну. Вони також підкреслили свою відданість продовженню надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Крім того, вони обговорили останні контакти з президентами України та Росії», – повідомили у Білому домі.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що щодня спілкується з багатьма світовими лідерами.

Із президентом Росії Володимиром Путіним підтримує контакти французький президент Емманюель Макрон. Крім того, 5 березня у Москві тригодинні переговори з Путіним мав премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет.