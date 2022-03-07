Байден обговорить ситуацію в Україні з лідерами Франції, Німеччини і Британії

Президент США Джо Байден має намір провести відеоконференцію 7 березня з лідерами Франції, Німеччини і Великої Британії, щоб обговорити «останні події щодо Росії й України», повідомляє Білий дім.

Розмова з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом і прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном відбудеться у той час, коли Вашингтон розглядає можливу відмову від імпорту російської нафти на тлі вторгнення Москви в Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом до Європи, заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники ведуть «дуже активну дискусію» щодо заборони імпорту російської нафти.

7 березня ціни на нафту піднялися до найвищого рівня з 2008 року.

За перші кілька хвилин торгів нафта Brent досягла 139,13 долара за барель, а американська West Texas Intermediate – 130,50 долара.