Генштаб ЗСУ підбив підсумки 12-го дня війни РФ проти України

У Генеральному штабі Збройних сил України за підсумками 12-го дня російського вторгнення в Україну повідомили, що війська РФ продовжують наступальну операцію за підтримки авіації та з нанесенням ракетних ударів.

У Генштабі кажуть, що у російських військ наразі такі завдання:

забезпечення сухопутного коридору між окупованим Кримом та континентальною частиною Росії;

взяття під повний контроль Маріуполя;

оточення з подальшим захопленням Києва;

вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

«Протягом доби противником здійснювалось перегрупування для організації штурму Києва. До штурму окупанти планують долучити найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу: спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний), 27 загону СпП «Кузбасс» (Кемерово), 604 центру СпП «Вітязь» (Москва) Росгвардії та приватної військової компанії «Ліга» (колишня ПВК «Вагнер»)», – йдеться в повідомленні.

На Поліському напрямку війська РФ зосередився у районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів. На напрямку н.п. Бишів фіксуються спроби просування, у напрямку н.п. Тарасівщина, Раківка після форсуванням р. Ірпінь почалися наступальні дії, але війська РФ зазнали значних втрат у живій силі та техніці та були зупинені, вказує Генштаб.

На Сіверському напрямку війська РФ проводять наступальну операцію з метою блокування Чернігова та підготовки до наступу на Суми;

На Слобожанському напрямку основні зусилля російські військові зосереджують на напрямках Канів, Новомосковськ. Намагаються відновити наступ на Сєверодонецьк. Здійснтьсяює перегрупування та підготовка до штурму міста Суми;

«При спробі оволодіти н.п. Ізюм противник зазнав втрат та відійшов. Окупанти вдалися до терору у місті, обстрілюючи цивільні помешкання та інфраструктуру», – йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку російські військас продовжують наступальні дії у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області;

На Волноваському напрямку є спроби прорвати оборону, в тому числі – Маріуполя, але успіху у російських сил немає, додає Генштаб

На Таврійському напрямку війська РФ основні зусилля зосереджують у напрямках на Миколаїв, Вознесенськ, Запоріжжя, Мелітополь, Маріуполь.

«В Південнобузькому операційному районі противник зупинений на підступах до Миколаєва, проводить перегрупування військ для відновлення наступу», – йдеться в повідомленні.

Генштаб зазначає: «В цілому морально-психологічний стан противника низький. Він деморалізований через великі втрати в живій сил та військовій техніці, на окремих напрямках вдається до дезертирства».

«Під час боїв поблизу Харькова ліквідовано начальника штабу – першого заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-майора Віталія Герасимова, також вбито та поранено декілька старших офіцерів штабу армії», – зазначає Генштаб.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.