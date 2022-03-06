Зеленський дізнався про деталі розмови премʼєра Ізраїлю з Путіним, поговорив із Байденом

Президент України Володимир Зеленський уночі 6 березня повідомив, що мав розмови з американським колегою Джо Байденом і премʼєр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом, який перед тим провів у Москві тригодинні переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

«У межах постійного діалогу провів чергову розмову з президентом США. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ», – повідомив Зеленський.

«Премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет зателефонував мені за підсумками його зустрічі з Володимиром Путіним. Продовжуємо діалог», – указав президент в іншому твіті.

Голова уряду Ізраїлю Нафталі Беннет на цей момент став останнім із лідерів Заходу, який особисто спілкувався з Путіним у спробі припинити збройну агресію Росії проти України.

«Ізраїль має унікальне становище, щоб потенційно пропонувати угоди або щонайменше бути каналом зіʼязку між західними союзниками, Росією та Україною, враховуючи його союз зі Сполученими Штатами, його «тиху співпрацю» з Росією в Сирії та спільні культурні звʼязки з Україною. Пан Беннет і президент України Володимир Зеленський є єдиними представниками єврейської національності у світі на чолі національних урядів», – відзначає видання The New York Times.

Офіс Беннета заявив, що зустріч із Путіним відбулася «за координації та з благословення адміністрації США». Крім того, йдеться у заяві, голова уряду Ізраїлю працює у координації з Німеччиною та Францією та «веде постійний діалог з Україною».

Після зустрічі з Путіним ізраїльский премʼєр вирушив до Німеччини, де мав зустріч із канцлером Олафом Шольцем. Про результати цієї зустрічі повідомлень наразі немає.