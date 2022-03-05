Команда Conflict Intelligence Team закрила офіс у Москві і евакуювала персонал із Росії – Левієв

Команда аналітиків Conflict Intelligence Team (СІТ), яка детально інформувала про підготовку Росії до війни проти України, евакуювалася з Москви, де мала частину персоналу. Про це в ніч на 6 березня повідомив засновник групи Руслан Левієв.

«Наше зведення знову переноситься на ранок, тому що в мене тут поганий інтернет. До речі, ми закрили офіс CIT у Москві та евакуювали всіх співробітників, включно зі мною. Так-так, я весь цей час до останнього був у Москві. Тепер наших представників у Росії немає. На жаль, це було необхідно зробити, щоб мати можливість продовжувати роботу, фіксувати кожен хід війни – у майбутньому це обовʼязково знадобиться для суду. Та й історії. Не хочу, щоб у підручниках історії було написано те, що хоче Путін», – написав Левієв у твітері.

21 лютого команда СІТ повідомила про зміну характеру руху російської військової техніки поблизу кордонів з Україною. На їхню думку, це свідчило про можливість наступу вже впродовж найближчих днів. Прогнози аналітиків справдилися менш як за три доби.

Міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телеканалу 1+1 у неділю, 20 лютого, заявляв, що «станом на цю годину ударного угруповання Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано». «Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд, є недоречним», – такі висновки робив міністр оборони.

Президент США Джо Байден 18 лютого сказав, що «переконаний» у тому, що Путін ухвалив рішення вторгнутися в Україну і що це може статися найближчими днями. Байден сказав, що Сполучені Штати та європейські союзники запровадять жорсткі санкції проти Росії, якщо Путін продовжить атаку.

Росія неодноразово заперечувала намір вторгнення та заявляла, що почала відводити деякі сили. США та НАТО стверджували, що не бачать ознак такого відведення.