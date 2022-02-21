Останні супутникові знімки, опубліковані приватною компанією Maxar Technologies, зафіксували нові польові розміщення бронетехніки та військ на північному заході від Бєлгорода, поблизу села Солоті та міста Валуйки у Росії.



Така нова активність демонструє зміну схеми розгортання бойових груп (танків, бронетранспортерів, артилерії та допоміжної техніки). Донедавна більшість розміщень військової техніки відбувалися переважно біля

існуючих військових гарнізонів і тренувальних полігонів або поблизу них.



Дослідники з групи Сonflict Intelligence Team (CIT) заявили 21 лютого про зміну характеру руху російської військової техніки поблизу кордонів з Україною. На їхню думку, це свідчить про можливість наступу вже впродовж найближчих днів.

Президент США Джо Байден 18 лютого сказав, що «переконаний» у тому, що Путін ухвалив рішення вторгнутися в Україну і що це може статися найближчими днями.

Наразі Росія має понад 150 тисяч боєздатних військовослужбовців, що оточують Україну.

Росія неодноразово заперечувала намір вторгнення та заявляла, що почала відводити деякі сили. США та НАТО стверджують, що не бачать ознак такого відведення.