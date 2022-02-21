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Нові супутникові знімки російських військ біля кордонів України (фотогалерея)

Останні супутникові знімки, опубліковані приватною компанією Maxar Technologies, зафіксували нові польові розміщення бронетехніки та військ на північному заході від Бєлгорода, поблизу села Солоті та міста Валуйки у Росії.

Така нова активність демонструє зміну схеми розгортання бойових груп (танків, бронетранспортерів, артилерії та допоміжної техніки). Донедавна більшість розміщень військової техніки відбувалися переважно біля
існуючих військових гарнізонів і тренувальних полігонів або поблизу них.

Дослідники з групи Сonflict Intelligence Team (CIT) заявили 21 лютого про зміну характеру руху російської військової техніки поблизу кордонів з Україною. На їхню думку, це свідчить про можливість наступу вже впродовж найближчих днів.

Президент США Джо Байден 18 лютого сказав, що «переконаний» у тому, що Путін ухвалив рішення вторгнутися в Україну і що це може статися найближчими днями.

Наразі Росія має понад 150 тисяч боєздатних військовослужбовців, що оточують Україну.

Росія неодноразово заперечувала намір вторгнення та заявляла, що почала відводити деякі сили. США та НАТО стверджують, що не бачать ознак такого відведення.

Відхід військ та розміщення бойової групи в селі Солоті, Росія. 20 лютого 2022 року &nbsp;
1 Відхід військ та розміщення бойової групи в селі Солоті, Росія. 20 лютого 2022 року


 
Бронетанковий батальйон прямує на південь села Солоті, Росія. Компанія Maxar повідомляє, що 20 лютого більшість бойових підрозділів та допоміжної техніки покинули село Солоті
2 Бронетанковий батальйон прямує на південь села Солоті, Росія. Компанія Maxar повідомляє, що 20 лютого більшість бойових підрозділів та допоміжної техніки покинули село Солоті
Солоті, Росія. Тут розміщувалась бойова група
3 Солоті, Росія. Тут розміщувалась бойова група
Гелікоптери, бойова група та війська у Валуйках, Росія, 20 лютого. Частина техніки була розміщена на полі приблизно в 15 кілометрах на північ від українського кордону
4 Гелікоптери, бойова група та війська у Валуйках, Росія, 20 лютого. Частина техніки була розміщена на полі приблизно в 15 кілометрах на північ від українського кордону
Гелікоптери у Валуйках, Росія
5 Гелікоптери у Валуйках, Росія
Бронетехніка та військова техніка поблизу Валуйок, Росія
6 Бронетехніка та військова техніка поблизу Валуйок, Росія
Військова техніка розміщена на схід від міста Валуйки, Росія, 19 лютого (приблизно за 27 кілометрів на схід від кордону з Україною)
7 Військова техніка розміщена на схід від міста Валуйки, Росія, 19 лютого (приблизно за 27 кілометрів на схід від кордону з Україною)
Бойова група поблизу Бєлгорода, Росія, 20 лютого. Компанія Maxar повідомляє, що розміщення додаткової військової техніки також було помічене на північному заході від Бєлгорода, приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною, причому значна частина техніки та військ розташована в лісистих районах або поблизу них. Інші підрозділи були розміщені поблизу ферм та промислових районів
8 Бойова група поблизу Бєлгорода, Росія, 20 лютого. Компанія Maxar повідомляє, що розміщення додаткової військової техніки також було помічене на північному заході від Бєлгорода, приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною, причому значна частина техніки та військ розташована в лісистих районах або поблизу них. Інші підрозділи були розміщені поблизу ферм та промислових районів
Військова техніка в промисловій зоні поблизу Бєлгорода, Росія &nbsp;
9 Військова техніка в промисловій зоні поблизу Бєлгорода, Росія



 
Військова техніка, розташована вздовж лісу, поблизу Бєлгорода
10 Військова техніка, розташована вздовж лісу, поблизу Бєлгорода
Гелікоптери та війська, розміщені біля озера Донузлав, в окупованому Росією українському Криму, 18 лютого
11 Гелікоптери та війська, розміщені біля озера Донузлав, в окупованому Росією українському Криму, 18 лютого
Гелікоптери, розміщені поблизу озера Донузлав
12 Гелікоптери, розміщені поблизу озера Донузлав

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