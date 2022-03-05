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Visa та Mastercard повідомили про припинення операцій у Росії

Зокрема, голова правління Visa пояснив це рішення «неприпустимими подіями», спричиненими військовим вторгненням Росії до України

Найбільші платіжні системи світу Visa та Mastercard повідомили, що припиняють операції на території Росії.

Зокрема, в пресрелізі Visa компанія повідомила, що починає працювати з клієнтами та партнерами в Росії над зупинкою всіх транзацій протягом наступних днів.

«Щойно це буде завершено, всі транзакції, ініційовані картками, виданими Visa всередині Росії, не працюватимуть за межами цієї країни, а картки Visa, видані фінансовими інституціями поза кордонами Росії, не працюватимуть у межах Російської Федерації», – йдеться в релізі.

Голова правління компанії Ал Келлі пояснив це рішення «неприпустимими подіями», спричиненими військовим вторгненням Росії до України.

«Нам шкода через той вплив, який це матиме на дорогих для нас колег, а також клієнтів, партнерів, комерсантів та власників карток, яких ми обслуговуємо у Росії. Ця війна і постійна загроза миру й стабільності вимагають, аби ми діяли відповідно до своїх цінностей», – йдеться в його коментарі.

Своєю чергою, майже одночасно про аналогічне рішення заявив і основний конкурент Visa – Mastercard. Як повідомили в компанії, нова російська агресія вплинула також і на її співробітників, клієнтів і партнерів.

Згідно із заявою, керівництво платіжної системи вислухало думки з приводу ситуації від співробітників, фахівців галузі, клієнтів і акціонерів.

«Ми також врахували, що є найважливішим для підтримки постійного доступу уражених (війною – ред.) людей у регіоні до послуг, якщо це можливо. Маючи все це увазі – і зважаючи на безпрецедентну природу поточного конфлікту та непевність економічного середовища – ми вирішили припинити роботу нашої мережі в Росії», – йдеться в повідомленні.

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Відтак картки, видані російськими банками, більше не підтримуватимуться мережею Mastercard, а жодна картка цієї системи, видана поза Росією, не працюватиме в російських магазинах чи банкоматах. У компанії зазначають, що «не йдуть на це рішення легко», враховуючи, що вона працювала в Росії понад 25 років.

«Йдучи на цей крок, ми долучаємося до дуже багатьох у надії на і готовності працювати для більш позитивного, продуктивного і мирного майбутнього для всіх нас», – підсумовують у компанії.

Раніше 5 березня стало відомо, що роботу в Росії припиняє платіжна система Payoneer, до того про таке рішення повідомила PayPal.

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