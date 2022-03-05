Visa та Mastercard повідомили про припинення операцій у Росії

Найбільші платіжні системи світу Visa та Mastercard повідомили, що припиняють операції на території Росії.

Зокрема, в пресрелізі Visa компанія повідомила, що починає працювати з клієнтами та партнерами в Росії над зупинкою всіх транзацій протягом наступних днів.

«Щойно це буде завершено, всі транзакції, ініційовані картками, виданими Visa всередині Росії, не працюватимуть за межами цієї країни, а картки Visa, видані фінансовими інституціями поза кордонами Росії, не працюватимуть у межах Російської Федерації», – йдеться в релізі.

Голова правління компанії Ал Келлі пояснив це рішення «неприпустимими подіями», спричиненими військовим вторгненням Росії до України.

«Нам шкода через той вплив, який це матиме на дорогих для нас колег, а також клієнтів, партнерів, комерсантів та власників карток, яких ми обслуговуємо у Росії. Ця війна і постійна загроза миру й стабільності вимагають, аби ми діяли відповідно до своїх цінностей», – йдеться в його коментарі.

Своєю чергою, майже одночасно про аналогічне рішення заявив і основний конкурент Visa – Mastercard. Як повідомили в компанії, нова російська агресія вплинула також і на її співробітників, клієнтів і партнерів.

Згідно із заявою, керівництво платіжної системи вислухало думки з приводу ситуації від співробітників, фахівців галузі, клієнтів і акціонерів.

«Ми також врахували, що є найважливішим для підтримки постійного доступу уражених (війною – ред.) людей у регіоні до послуг, якщо це можливо. Маючи все це увазі – і зважаючи на безпрецедентну природу поточного конфлікту та непевність економічного середовища – ми вирішили припинити роботу нашої мережі в Росії», – йдеться в повідомленні.

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Відтак картки, видані російськими банками, більше не підтримуватимуться мережею Mastercard, а жодна картка цієї системи, видана поза Росією, не працюватиме в російських магазинах чи банкоматах. У компанії зазначають, що «не йдуть на це рішення легко», враховуючи, що вона працювала в Росії понад 25 років.

«Йдучи на цей крок, ми долучаємося до дуже багатьох у надії на і готовності працювати для більш позитивного, продуктивного і мирного майбутнього для всіх нас», – підсумовують у компанії.

Раніше 5 березня стало відомо, що роботу в Росії припиняє платіжна система Payoneer, до того про таке рішення повідомила PayPal.