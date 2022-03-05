Київ отримав 12 пристроїв Starlink для об’єктів критичної інфраструктури – Кличко

Київ отримав 12 пристроїв глобальної супутникової системи Starlink для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури міста, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Пристрої глобальної супутникової системи Starlink вже в Києві. 2 надало Мінцифри. Про 10 ми з Володимиром (Кличком – ред.) домовилися з міжнародними партнерами та друзями», – повідломив Кличко у фейсбуці.

За його словами, система Statlink буде встановлена для забезпечення роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці.

28 лютого також віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що станції супутникового інтернету Starlink прибули в Україну.

Starlink – це глобальна супутникова система, яку запустила компанія SpaceX для забезпечення високошвидкісним супутниковим доступом в інтернет у місцях, де він недоступний.