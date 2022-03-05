Ізраїль відкриє польовий госпіталь в Україні – МОЗ

Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю повідомило, що наступного тижня МЗС та МОЗ цієї країни відправлять в Україну ізраїльську медичну делегацію, яка відкриє польовий госпіталь у рамках гуманітарної допомоги українському народу. За деякими джерелами, медичний заклад розгорнуть неподалік Львова, інформує ізраїльське видання «Детали».

Польовий госпіталь керуватиметься Медичним центром «Шиба», лікарняною касою «Клаліт» та медичним персоналом інших лікарень. Госпіталь включатиме відділення для дітей та дорослих, приймальне відділення, пологовий будинок та відділення швидкої допомоги. Там також використовуватимуться передові технології дистанційної медицини.

Міністр охорони здоровʼя Ніцан Горовиць повідомив: «Ми виконуємо свій моральний обовʼязок, збільшуючи гуманітарну допомогу українському народу, і ми продовжимо робити все необхідне для порятунку життів громадян, чий світ було зруйновано за одну мить. Я дякую Медичному центру «Шиба», «Клаліт» та медичним співробітникам з усієї країни, які вкотре демонструють мужність та самовідданість».

Генеральний директор каси «Клаліт» Рут Ралбаг повідомила, що каса візьме на себе педіатричне відділення шпиталю за допомоги персоналу дитячої лікарні «Шнайдер» та підключить додаткові медичні бригади за необхідності.

3 березня президент України Володимир Зеленський, який за етнічним походженням є євреєм, нарікав на байдужість ізраїльського державного керівництва до подій в Україні.

«Я сьогодні побачив дуже цікаву фотографію біля Стіни плачу – стоять євреї, хасиди, напевно, різні люди. І вони всі загорнуті, я не знаю, чи ви бачили, в синьо-жовтий прапор... Я був вражений. І просто велика шана тим людям, які це зробили… Я був так вдячний, що вони молилися. І я розмовляв з керівництвом Ізраїлю. І скажу вам відверто, може, зараз це буде звучати трішки образливо, але я вважаю, що я повинен це говорити. У нас непогані відносини, дуже непогані, правда. Але все перевіряється ось такими моментами в житті, саме такими гострими, коли потрібна сильна допомога. І я говорив з ним (премʼєр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом – ред.). І у нас дипломатичні відносини гарні, але я не відчуваю, що він загорнутий в наш прапор», – сказав Володимир Зеленський.

У твітері президента Зеленського мовиться, що 2 березня він провів розмову з прем’єром Ізраїлю Нафталі Беннетом «щодо російської агресії. Подробиць цієї розмови Зеленський не розголошував.