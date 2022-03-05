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Донбас

Под Волновахой, которую почти разрушила армия России, убит приемник боевика «Мотороллы» «Воха»

Владимир Жога, ликвидированный боевик

Под Волновахой погиб командир подразделения «Спарта» Владимир Жога с позывным «Воха», сообщает подконтрольная России администрация Донецка. Боевик погиб под Волновахой - именно этот город страдает сейчас больше все на Донбассе: его не прекращает обстреливать армия России, и большей частью он уже разрушен. Сегодня днем, после договоренностей между Украиной и Россией, должен был заработать зеленый коридор, и на 11 утра была назначена эвакуация из Волновахи и Мариуполя. Она не состоялась, так как обстрелы возобновились.

«Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания героя Донецкой Народной Республики – посмертно. Он пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг ее приблизил», – заявил главарь оккупационной администрации Денис Пушилин. Подконтрольные группировке «ДНР» каналы сообщают о «героической» смерти «Вохи» якобы при обеспечении гуманитарного коридора для выхода мирных граждан.

Люди покидают обстреливаемую Волноваху
Люди покидают обстреливаемую Волноваху

Уже неделю Волноваха находится под постоянными обстрелами армии России. Местные жители обращаются с просьбами о выходе. В городе гуманитарная катастрофа: нет света, воды, тепла, продуктов питания. Многочисленные разрушения. По словам очевидцев, там просто нельзя подняться из подвалов.

Эвакуационный автобус из Волновахи
Эвакуационный автобус из Волновахи

Сегодня днём из Волновахи удалось эвакуировать 400 человек: это те, кто смог самостоятельно добраться до Новоандреевки, где их ожидал транспорт. Однако в саму Волноваху колонна эвакуационного транспорта зайти не смогла: начался массированный обстрел.

Волноваха, эвакуация гражданского населения
Волноваха, эвакуация гражданского населения

В телеграмм-каналах группировки «ДНР» уже сообщили, что будут мстить украинцам за смерть «Вохи».

«Теперь, укры, когда увидите этот шеврон в бинокль, просто бегите. Бросайте всё и драпайте. Эти парни с вами церемониться и либеральничать точно не будут!», – пишут паблики боевиков.

Погибший боевик Владимир Жога родом из Славянска, начал воевать на стороне российских гибридных сил в 2014-м. Вступил в батальон «Спарта», возглавляемый россиянином Арсеном Павловым, более известным как «Моторолла». В 2016 году, после ликвидации «Мотороллы», стал командиром «Спарты».

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