Под Волновахой, которую почти разрушила армия России, убит приемник боевика «Мотороллы» «Воха»

Под Волновахой погиб командир подразделения «Спарта» Владимир Жога с позывным «Воха», сообщает подконтрольная России администрация Донецка. Боевик погиб под Волновахой - именно этот город страдает сейчас больше все на Донбассе: его не прекращает обстреливать армия России, и большей частью он уже разрушен. Сегодня днем, после договоренностей между Украиной и Россией, должен был заработать зеленый коридор, и на 11 утра была назначена эвакуация из Волновахи и Мариуполя. Она не состоялась, так как обстрелы возобновились.

«Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания героя Донецкой Народной Республики – посмертно. Он пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг ее приблизил», – заявил главарь оккупационной администрации Денис Пушилин. Подконтрольные группировке «ДНР» каналы сообщают о «героической» смерти «Вохи» якобы при обеспечении гуманитарного коридора для выхода мирных граждан.

Уже неделю Волноваха находится под постоянными обстрелами армии России. Местные жители обращаются с просьбами о выходе. В городе гуманитарная катастрофа: нет света, воды, тепла, продуктов питания. Многочисленные разрушения. По словам очевидцев, там просто нельзя подняться из подвалов.

Сегодня днём из Волновахи удалось эвакуировать 400 человек: это те, кто смог самостоятельно добраться до Новоандреевки, где их ожидал транспорт. Однако в саму Волноваху колонна эвакуационного транспорта зайти не смогла: начался массированный обстрел.

В телеграмм-каналах группировки «ДНР» уже сообщили, что будут мстить украинцам за смерть «Вохи».

«Теперь, укры, когда увидите этот шеврон в бинокль, просто бегите. Бросайте всё и драпайте. Эти парни с вами церемониться и либеральничать точно не будут!», – пишут паблики боевиков.

Погибший боевик Владимир Жога родом из Славянска, начал воевать на стороне российских гибридных сил в 2014-м. Вступил в батальон «Спарта», возглавляемый россиянином Арсеном Павловым, более известным как «Моторолла». В 2016 году, после ликвидации «Мотороллы», стал командиром «Спарты».

(Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)