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Росія внесла 50 країн до переліку «недружніх» країн

Вперше термін «недружня країна» з’явився у російському законодавстві у квітні 2021 року

Уряд Росії склав перелік недружніх країн, до якого увійшли 50 держав світу, повідомляє російська служба Радіо Свобода. У тому числі – країни Європейського союзу, Велика Британія, Канада, США, Японія, Швейцарія, Мікронезія та Сан-Марино.

До переліку увійшли країни, які запровадили проти Росії санкції через нове вторгнення на територію України або підтримали їх.

Згідно з раніше підписаним указом президента Володимира Путіна, російські компанії та громадяни, які мають зобов’язання перед закордонними кредиторами з переліку недружніх країн, зможуть розплатитися з ними в рублях, а не у валюті.

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Усі угоди з компаніями з недружніх країн має схвалити спеціальна комісія з контролю над здійсненням іноземних інвестицій, повідомляється на сайті пресслужби уряду.

Вперше термін «недружня країна» з’явився у російському законодавстві у квітні 2021 року. Тоді президент Володимир Путін підписав указ, згідно з яким таким державам можна забороняти наймати на території Росії громадян інших країн на роботу до своїх дипломатичних представництв. До того списку увійшли США та Чехія.

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