Голова Євроради: найближчими днями обговоримо заявку України на членство

Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що найближчими днями ЄС обговорить заявку України на членство.

«Солідарність, дружба і безпрецедентна допомога ЄС для України є непохитними. Ми обговоримо заявку України на членство найближчими днями», – написав він у твітері 7 березня.

Крім того, Шарль Мішель повідомив, що розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським і запевнив його у тому, що «ЄС твердо стоїть на боці України в зусиллях щодо полегшення гуманітарних страждань, заподіяних агресією Росії, та забезпечення ядерної безпеки».

Він додав, що ЄС «найрішучішим чином засуджує агресію Росії проти України» і закликав президента Росії Володимира Путіна «негайно припинити бойові дії» та забезпечити гуманітарний безпечний прохід і доступ до допомоги, а також наголосив на необхідності гарантувати безпеку ядерних об’єктів в умовах бойових дій в Україні.

28 лютого представники української влади підписали заявку на вступ до ЄС. Це було зроблено на тлі вторгнення Росії в Україну. 2 березня на засіданні Європарламенту Володимир Зеленський заявив, що Україна давно обрала Європу, а тепер настав час Європі вибрати Україну.

Європарламент пізніше затвердив резолюцію, де членам Євросоюзу рекомендовано надати Україні статусу кандидата в члени ЄС. Депутати Європарламенту засудили війну проти України, а також вимагали від Росії припинити військові дії і вивести війська з української території.