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Голова Євроради: найближчими днями обговоримо заявку України на членство

Він додав, що ЄС «найрішучішим чином засуджує агресію Росії проти України»

Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що найближчими днями ЄС обговорить заявку України на членство.

«Солідарність, дружба і безпрецедентна допомога ЄС для України є непохитними. Ми обговоримо заявку України на членство найближчими днями», – написав він у твітері 7 березня.

Крім того, Шарль Мішель повідомив, що розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським і запевнив його у тому, що «ЄС твердо стоїть на боці України в зусиллях щодо полегшення гуманітарних страждань, заподіяних агресією Росії, та забезпечення ядерної безпеки».

Він додав, що ЄС «найрішучішим чином засуджує агресію Росії проти України» і закликав президента Росії Володимира Путіна «негайно припинити бойові дії» та забезпечити гуманітарний безпечний прохід і доступ до допомоги, а також наголосив на необхідності гарантувати безпеку ядерних об’єктів в умовах бойових дій в Україні.

28 лютого представники української влади підписали заявку на вступ до ЄС. Це було зроблено на тлі вторгнення Росії в Україну. 2 березня на засіданні Європарламенту Володимир Зеленський заявив, що Україна давно обрала Європу, а тепер настав час Європі вибрати Україну.

Європарламент пізніше затвердив резолюцію, де членам Євросоюзу рекомендовано надати Україні статусу кандидата в члени ЄС. Депутати Європарламенту засудили війну проти України, а також вимагали від Росії припинити військові дії і вивести війська з української території.

Україна стає членом Євросоюзу? (відео)
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Україна стає членом Євросоюзу? (відео)

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