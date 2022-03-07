Фундація Рейгана нагородила Зеленського медаллю Свободи

Президентська фундація Рональда Рейгана нагородила президента України Володимира Зеленського медаллю Свободи. Про це фонд повідомив 7 березня.

Голова приватного фонду Фредерік Раян вручив нагороду від організації для Зеленського через амбасадорку України в Сполучених Штатах Оксану Маркарову.

«Світ аплодує президенту Зеленському і всьому, що він відстоює – демократії, особистій свободі, свободі та надії. Це цінності та принципи, за які Рональд Рейган боровся все своє життя і промоцією чого його фундація займається сьогодні. Відданість президента Зеленського справі свободи – це дійсно символ найвищих людських прагнень», – йдеться в коментарі Раяна.

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Офіс президента Зеленського, коментуючи нагородження, нагадує, що саме Рейган «дав рішучий поштовх руйнації радянської «імперії зла» та проклав шлях до свободи та демократії її поневоленим народам».

«Сьогодні кремлівський режим намагається відновити уламки радянської імперії, розпочавши жорстоку та криваву війну в центрі Європи. Як і понад три десятиліття тому, «імперія зла» не має шансів на існування», – заявили в адміністрації президента України.

Фундація цитує слова Рейгана: «Ми стоїмо проти тоталітаризму, зокрема, імперіалістичного експансіоністського тоталітаризму. Ми – за демократію та права людини».

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Медаль Свободи – це нагорода, яку Фундація Рейгана заснувала в 1992 році. Її вручають світовим діячам за «значний та тривкий внесок у розвиток свободи у світі».

Серед інших лауреатів медалі – президент Польщі Лех Валенса, останній очільник СРСР Михайло Горбачов, прем’єр-міністерка Великої Британії Маргарет Тетчер.