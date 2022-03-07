МЗС підтримало ідею створення трибуналу, який розгляне злочини Росії проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підтримав ініціативу міжнародного наукового співтовариства зі створення спеціального трибуналу з розгляду справи про злочин російської агресії проти України.

Як йдеться в заяві, поширеній МЗС, Кулеба пішов на такий крок «враховуючи безпрецедентний за понад 80 років характер неспровокованої агресії і відсутність відповідних міжнародно-правових механізмів для притягнення Російської Федерації та її керівництва до відповідальності за такий тяжкий злочин проти людства».

Участь у створенні трибуналу, за словами Кулеби, візьме коаліція держав.

«Україна тим часом проводить збір усіх доказів, що стосуються злочину агресії проти неї, і вдячна своїм партнерам за готовність підтримати цю роботу. Прецедент створення такого інструменту міжнародного правосуддя вже був у минулому сторіччі. У січні 1942 року в Лондоні представники дев’яти держав підписали декларацію, яка заклала підвалини Нюрнберзького трибуналу», – додав він.

Міністр висловив вдячність фахівцям із міжнародного права, які розробили проєкт Декларації і Заяви із закликом до створення спеціального трибуналу для покарання керівництва РФ за злочин агресії проти України і наголосив, що Україна цілковито підтримує цю ініціативу, а МЗС вже розпочало роботу над її втіленням.

За словами Кулеби, робота над створенням трибуналу не замінює, а доповнює наявні справи за вчинені в ході агресії воєнні злочини та злочини проти людяності, які нині розслідуються у Міжнародному кримінальному суді, а також ініційовані Україною процеси у Міжнародному суді ООН та Європейському суді з прав людини.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.