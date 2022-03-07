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Новини | Міжнародні

Суд ООН обіцяє рішення за позовом України проти Росії «якнайшвидше»

Свічки встановлені на траві з текстом «Путін вийди» перед будівлею Міжнародного кримінального суду в Гаазі, Нідерланди, 7 березня 2022 року. Цього дня Міжнародний суд ООН розпочав слухання справи «Україна проти Росії»

Суд ООН 7 березня відкрив справу за позовом України проти Росії і заслухав аргументи України. Міжнародний суд у Гаазі призначив друге засідання на 8 березня, щоб дати Росії можливість навести свої докази, але Москва бойкотувала судове засідання.

Міжнародний суд заявив, що ухвалить рішення за позовом «якнайшвидше».

Україна домагається ухвали суду, щоб Росія «негайно зупинила військові операції», розпочаті Москвою 24 лютого, «заявленою метою яких РФ назвала запобігання геноциду» у районах Луганської та Донецької областей, де підтримувані Росією сили воюють з урядовими військами з 2014 року.

Ірпінь, Київщина: евакуація під обстрілами – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ірпінь, Київщина: евакуація під обстрілами – фотогалерея

7 березня з міста Ірпінь, що на Київщині, вдалося евакуювати цивільних людей. Вони проходили через пошкоджений обстрілами російською армією міст

Київ називає ці заяви сфабрикованим приводом, який президент Росії Володимир Путін використовує для вторгнення в Україну.

«Голосно говорить той факт, що російські місця порожні. Їх тут немає в цьому суді: вони на полі бою, ведуть агресивну війну проти моєї країни», – сказав представник України Антон Кориневич.

Росіє, «складіть зброю і надайте свої докази», – сказав він.

Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що події, які відбуваються в окремих районах Донецької та Луганської областей, не підпадають під визначення геноциду.

«Геноцид – це злочин, який має чітке визначення, і використовувати це визначення слід відповідно до міжнародного права. Я думаю, це не той випадок», – сказав Ґутерріш.

Голова суду, американська суддя Джоан Е. Донох’ю, заявила, що Росія повідомила трибуналу, що не має наміру брати участь в усному судовому засіданні, яке, як очікується, триватиме два дні.

Юридичні аналітики кажуть, що навіть якщо суд задовольнить запит України, Росія навряд чи виконає його і припинить наступ, через який вже понад 1,5 мільйона українців втекли до сусідніх країн.

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